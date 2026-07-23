Ο Παναγιώτης Στάθης στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ1

Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών είναι οριστικό ότι ο Παναγιώτης Στάθης θα είναι ο παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ. Σύμφωνα μάλιστα με έγκυρες πληροφορίες μου η απόφαση λήφθηκε πριν από λίγο στο ΔΣ της δημόσιας τηλεόρασης.

Να θυμίσουμε ότι αυτή τη θέση την έχει ο Απόστολος Μαγγηριάδης, ο οποίος αποχωρεί από την ΕΡΤ προκειμένου να αναλάβει το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Έτσι, η ΕΡΤ προκήρυξε διαγωνισμό για τη θέση της παρουσίασης του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού και περισσότερα από 10 άτομα υπέβαλλαν την πρόθεσή τους να αναλάβουν το εν λόγω πόστο. Μετά το πέρας των διαδικασιών εγκρίθηκε ότι ο Παναγιώτης Στάθης είχε τα υψηλότερα κριτήρια και πριν από λίγο εγκρίθηκε και από το ΔΣ της ΕΡΤ.

Επομένως, τη νέα τηλεοπτική σεζόν ο Παναγιώτης Στάθης θα είναι το πρόσωπο που θα καθίσει στην καρέκλα του παρουσιαστή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ.

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