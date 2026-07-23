Το «ναι» του Έλον Μασκ σε «πρόταση»-μαμούθ 100 εκατ. δολαρίων για την «Οδύσσεια» στα ελληνικά

Ο Έλον Μασκ δήλωσε πρόθυμος να χρηματοδοτήσει μια κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» με σκηνοθέτη τον Μελ Γκίμπσον. Η ιδέα προήλθε από τον χρήστη του Χ, John Carter, ο οποίος πρότεινε δημόσια στον Έλον Μασκ να διαθέσει 100 εκατομμύρια δολάρια για μια ιστορικά πιστή μεταφορά της «Οδύσσειας».

Η αντίδραση του Έλον Μασκ ήταν άμεση. Με μια λιτή απάντηση, «Είμαι μέσα», ο επικεφαλής των Tesla, SpaceX και X έδειξε την πρόθεσή του να στηρίξει το εγχείρημα. Η ανάρτησή του συγκέντρωσε αμέσως δεκάδες χιλιάδες αντιδράσεις και κοινοποιήσεις, προκαλώντας έκπληξη ακόμη και στον χρήστη που είχε κάνει την πρόταση.

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Ο Μελ Γκίμπσον διαθέτει εμπειρία σε παραγωγές με αρχαίες γλώσσες, όπως «Τα Πάθη του Χριστού» και το «Apocalypto», ενώ η προοπτική μιας νέας κινηματογραφικής μεταφοράς της «Οδύσσειας», μετά το πολυσυζητημένο εγχείρημα του Κρίστοφερ Νόλαν, έχει ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον των σινεφίλ.

Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Έλον Μασκ χρησιμοποιεί ελληνικές λέξεις ή σύμβολα στις αναρτήσεις του. Τον Ιανουάριο του 2023 δημοσίευσε μόνο το γράμμα «Ω», με την ανάρτηση να γίνεται viral και να συγκεντρώνει 7,3 εκατομμύρια προβολές. Αργότερα εξήγησε ότι αναφερόταν στο Ωμ, τη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής αντίστασης στη φυσική.

Τον Οκτώβριο του 2022 είχε γράψει στο Twitter τη λέξη «διαλεκτική», προκαλώντας χιλιάδες σχόλια και ερμηνείες. Η διαλεκτική αποτελεί θεμελιώδη μέθοδο της κλασικής ελληνικής φιλοσοφίας, βασισμένη στον διάλογο και την αντιπαράθεση επιχειρημάτων.

Το 2021, τέλος, ο Μασκ είχε δημοσιεύσει στα αρχαία ελληνικά τη φράση «εἰδέναι μὲν μηδὲν πλὴν αὐτὸ τοῦτο εἰδέναι», παραφράζοντας τη γνωστή ρήση που αποδίδεται στον Σωκράτη: «Ένα ξέρω, ότι δεν ξέρω τίποτα».

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