Βόλει: Πήρε Mπέλα Λαπόρτα ο ΟΦΗ

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Μετά την Μαρτίνα Γκουασταβίνο απο την Αργεντινή, η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ, θα έχει στο ρόστερ της επόμενη σεζόν και δεύτερη ξένη αθλήτρια.

Ο λόγος για την 23χρονη Αμερικανίδα ακραία Mπέλα Λαπόρτα (Bella Laporta), η οποία θα φοράει τα ασπρόμαυρα, την σεζόν 2026-27.

H Λαπορτα (22/10/2002, 1μ83), θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αλλά όχι και στην Ευρώπη.

Την περασμένη σεζόν, αγωνίστηκε στην Ουγγαρία (Veszprémi Egyetemi Sport Club), ενώ προέρχεται απο το William Jewell College, που εδρεύει στο Μιζούρι των ΗΠΑ.

Μπέλα, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!

Ο ΝΤΙΤΜΙΡ ΜΑΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Κ16

Στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας Κ16, που θα γινει στη Νεμέα, ενόψει του Βαλκανικού πρωταθλήματος, που θα γίνει στη Μυτιλήνη, θα συμμετάσχει ο νεαρός ακραίος του ΟΦΗ Ντίτμιρ Μανάι.

Ο αθλητής των αναπτυξιακών τμημάτων του ΟΦΗ καλείται για πρώτη φορά στην Εθνική ομάδα.

Η προετοιμασία της Εθνικής ομάδας Κ16, ξεκινάει στις 31 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 9 Αυγούστου, οπότε και θα επιλεγεί η τελική αποστολή για το Βαλκανικό, απο 10/8 έως 6 Σεπτεμβρίου.