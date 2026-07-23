Google: Πρόστιμο – μαμούθ 890 εκατομμύρια ευρώ από την ΕΕ

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε νέα βαριά πρόστιμα συνολικού ύψους 890 εκατ. ευρώ στη Google για παραβίαση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ψηφιακές αγορές (Digital Markets Act – DMA), στέλνοντας παράλληλα αυστηρό μήνυμα ότι η εταιρεία έχει προθεσμία 60 ημερών για να συμμορφωθεί, διαφορετικά κινδυνεύει με ημερήσιες χρηματικές κυρώσεις.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις της Κομισιόν απέναντι στον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό, η οποία αναμένεται να αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από το ρυθμιστικό πλαίσιο των Big Tech στην Ευρώπη.

Γιατί τιμωρήθηκε η Google

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Google παραβίασε δύο βασικές διατάξεις του DMA. Από τη μία πλευρά, διαπιστώθηκε ότι η μηχανή αναζήτησης της εταιρείας έδινε προνομιακή προβολή στις δικές της υπηρεσίες, όπως αποτελέσματα για αγορές, ξενοδοχεία, μεταφορές και αθλητικά γεγονότα, έναντι αντίστοιχων υπηρεσιών τρίτων.

Παράλληλα, η Κομισιόν έκρινε ότι η εταιρεία περιόριζε τους προγραμματιστές εφαρμογών, εμποδίζοντάς τους να ενημερώνουν ελεύθερα τους χρήστες για εναλλακτικές προσφορές ή να συνάπτουν συμβάσεις μέσω άλλων καναλιών διανομής, όπως εφαρμογές εκτός του οικοσυστήματος της Google.

Πώς διαμορφώθηκαν τα πρόστιμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε:

460 εκατ. ευρώ για τις παραβιάσεις που αφορούν τη μηχανή αναζήτησης.

430 εκατ. ευρώ για τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στους δημιουργούς εφαρμογών.

Συνολικά, το πρόστιμο ανέρχεται στα 890 εκατ. ευρώ, (περίπου 1 δισ. δολάρια) ενώ η Google καλείται μέσα σε δύο μήνες να παρουσιάσει συγκεκριμένες αλλαγές στις πρακτικές της.

Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα και με σχετικό δημοσίευμα των FT, ενδέχεται να της επιβληθούν περιοδικά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και το 5% του μέσου ημερήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της.

«Ισχυρό μήνυμα» από τις Βρυξέλλες

Η επίτροπος Ανταγωνισμού της ΕΕ, Τερέζα Ριμπέρα, χαρακτήρισε την απόφαση ξεκάθαρο μήνυμα εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

«Πρόκειται για σοβαρή εφαρμογή των κανόνων. Είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς τη Google», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να επηρεάζεται από εξωτερικές πολιτικές πιέσεις.

«Είναι καθήκον μας να υπερασπιζόμαστε το κράτος δικαίου και τη δική μας νομοθεσία, ανεξάρτητα από το πώς αυτή γίνεται αντιληπτή ή αμφισβητείται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η αντίδραση της Google

Έντονη ήταν η αντίδραση της Google στην απόφαση καθώς ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της εταιρείας, Κεντ Γουόκερ, υποστήριξε ότι η εφαρμογή του Digital Markets Act «υποβαθμίζει καθημερινά προϊόντα που χρησιμοποιούν εκατομμύρια άνθρωποι».

Όπως ανέφερε, οι νέοι κανόνες δεν ενισχύουν τον ανταγωνισμό αλλά οδηγούν σε χειρότερες υπηρεσίες για επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Πηγή: tanea.gr

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