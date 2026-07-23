Βάσεις 2026: Συγχαρητήρια από αυτοδιοικητικούς και φορείς της Κρήτης στους επιτυχόντες

Σήμερα ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για τα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, σηματοδοτώντας το τέλος της αγωνίας χιλιάδων υποψηφίων.

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, αυτοδιοικητικοί και εκπρόσωποι φορέων της Κρήτης απέστειλαν τα συγχαρητήριά τους στους επιτυχόντες.

Συγχαρητήριο μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης στους επιτυχόντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Η σημερινή ημέρα δεν σφραγίζει απλώς το τέλος μιας επίμονης προσπάθειας, αλλά σηματοδοτεί τη δικαίωση των ονείρων της νέας γενιάς της Κρήτης. Με χαρά και υπερηφάνεια, στέλνουμε θερμά συγχαρητήρια στις χιλιάδες νέες και νέους του νησιού μας που κατάφεραν να κάνουν το μεγάλο άλμα προς την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μετουσιώνοντας τους κόπους ετών σε ένα σπουδαίο ακαδημαϊκό ξεκίνημα.

Η αφοσίωση και η επιμονή τους ανταμείβονται, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο γνώσεων και εμπειριών. Δίπλα τους στάθηκαν αρωγοί οι οικογένειες και οι καθηγητές τους, στους οποίους αξίζουν, επίσης, ιδιαίτερα συγχαρητήρια.

Παράλληλα, απευθυνόμαστε και στα παιδιά που δεν πέτυχαν τον αρχικό τους στόχο. Οι εξετάσεις είναι μόνο ένας σταθμός στην αφετηρία της ζωής. Οι εναλλακτικές διαδρομές είναι αμέτρητες και είμαστε βέβαιοι ότι, με τόλμη και πίστη στις δυνάμεις τους, θα κατακτήσουν τους δικούς τους ξεχωριστούς δρόμους δημιουργίας.

Ως Περιφέρεια Κρήτης, είμαστε υπερήφανοι για όλες και όλους τους νέους του νησιού. Τους ευχόμαστε υγεία και καλή σταδιοδρομία.

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Συγχαρητήριο Μήνυμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης προς τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων

«Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί νέοι φοιτητές,

Με ιδιαίτερη χαρά, εκ μέρους ολόκληρης της πανεπιστημιακής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σας καλωσορίζω στο νέο ακαδημαϊκό σας ξεκίνημα και σας εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την επιτυχία σας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η εισαγωγή σας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας και δημιουργικής πορείας, γεμάτης γνώσεις, εμπειρίες, προκλήσεις και ευκαιρίες. Η επιτυχία σας αποτελεί το αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας, της επιμονής και της αφοσίωσής σας στους στόχους σας, καθώς και της πολύτιμης στήριξης που σας προσέφεραν οι οικογένειες και οι εκπαιδευτικοί σας.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με τη διεθνή αναγνώριση που έχει κατακτήσει για την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνάς του, θα βρίσκεται δίπλα σας στα πρώτα σας βήματα ως μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και θα σας υποστηρίζει σε όλη τη διάρκεια των σπουδών σας.

Σας εύχομαι ολόψυχα η φοιτητική σας πορεία να είναι δημιουργική, γόνιμη και γεμάτη έμπνευση, νέες γνώσεις, ουσιαστικές εμπειρίες και σημαντικές επιτυχίες».

Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης συγχαίρει και καλωσορίζει τους Πρωτοετείς Φοιτητές

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«Αγαπητές και αγαπητοί πρωτοετείς φοιτήτριες και φοιτητές,

Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε στο Πολυτεχνείο Κρήτης και σας καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια της ακαδημαϊκής μας κοινότητας.

Σας συγχαίρουμε θερμά για την επιτυχία σας! Η εισαγωγή σας σε ένα από τα κορυφαία Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας αποτελεί μια σημαντική προσωπική κατάκτηση και ταυτόχρονα την απαρχή μιας νέας, δημιουργικής και συναρπαστικής περιόδου στη ζωή σας. Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από τεράστιες αλλαγές, που επιφέρουν μεγάλες επιπτώσεις στον κοινωνικό και οικονομικό τρόπο ζωής μας, αλλά και στον εργασιακό χώρο. Η κλιματική αλλαγή με τις εμφανείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, τα μέσα επικοινωνίας και μαζικής δικτύωσης, οι νέες τεχνολογίες στην ενέργεια, στη βιομηχανία, η ανάγκη για βιώσιμες χρήσεις των πόρων, οι εξειδικευμένες παρεμβάσεις στην ιατρική πράξη προσαρμοσμένες στη γονιδιακή ταυτότητα του κάθε ατόμου, καθώς και η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, αποτελούν άμεσες και μελλοντικές προκλήσεις, που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που θα λάβετε στις σπουδές σας. Καθώς η τεχνολογική ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζει με τον σεβασμό στο άτομο, η χρήση της ανθρώπινης νοημοσύνης και εφευρετικότητας αποτελεί αναπόσπαστο παράγοντα στις δυνατότητες των χρήσεων δεδομένων που προσφέρει η τεχνολογία. Παράλληλα με τις τεχνολογικές γνώσεις, οι σπουδές σας στα προγράμματα σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης στοχεύουν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, ευστροφίας και εφευρετικότητας που διέπει τους σύγχρονους μηχανικούς.

Η επιλογή σας να σπουδάσετε στο Πολυτεχνείο Κρήτης αποτελεί την έναρξη μιας πορείας αναζήτησης, γνώσης και δημιουργίας. Στο ίδρυμά μας θα έχετε την ευκαιρία να εξελιχθείτε επιστημονικά και προσωπικά, μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική δραστηριότητα και ενεργό κοινωνικό ρόλο. Σταθερή μας επιδίωξη είναι η παραγωγή και διάχυση γνώσης προς όφελος της κοινωνίας, με έμφαση στην καινοτομία, την αριστεία και την υπεύθυνη αξιοποίηση της επιστήμης.

Το διδακτικό προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης αποτελείται από καταξιωμένους επιστήμονες, πολλοί από τους οποίους διακρίνονται για το σημαντικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό τους έργο. Με σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και ουσιαστική υποστήριξη, βρίσκονται δίπλα στους φοιτητές, καθοδηγώντας τους σε κάθε στάδιο της ακαδημαϊκής τους πορείας.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας δεν θα αποκτήσετε μόνο εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις, αλλά θα αναπτύξετε δεξιότητες, θα διευρύνετε τους ορίζοντές σας και θα αποκτήσετε πολύτιμες εμπειρίες που θα σας προετοιμάσουν για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η ενεργή συμμετοχή σας σε ακαδημαϊκές, κοινωνικές, πολιτιστικές και εθελοντικές δράσεις θα συμβάλει ουσιαστικά στην προσωπική και επαγγελματική σας ανάπτυξη.

Σήμερα ξεκινά για εσάς ένα νέο και σημαντικό ταξίδι. Μια πορεία γεμάτη ευκαιρίες για μάθηση, συνεργασία και δημιουργία. Σε αυτή τη διαδρομή δεν θα είστε μόνοι. Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης θα βρίσκεται σταθερά στο πλευρό σας, παρέχοντάς σας υποστήριξη και καθοδήγηση. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε δημιουργήσει την ειδική σελίδα με πληροφορίες για τους Πρωτοετείς Φοιτητές από την οποία θα αντλήσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ξεκίνημα των σπουδών σας.

Σας καλούμε να ενημερωθείτε για τις σπουδές και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Πολυτεχνείου Κρήτης ξεφυλλίζοντας τον Οδηγό για Πρωτοετείς Φοιτητές.

Σας εύχομαι, εκ μέρους όλης της πολυτεχνικής μας κοινότητας, μια δημιουργική, γεμάτη εμπειρίες και ουσιαστική ακαδημαϊκή χρονιά!»

Το μήνυμα του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου μετά την ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Με αφορμή την ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου ανέφερε ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό για χιλιάδες νέους ανθρώπους που ολοκλήρωσαν έναν μεγάλο κύκλο προσπάθειας, αγωνίας και προσδοκιών και εξέφρασε από καρδιάς τα θερμά του συγχαρητήρια σε όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές του Δήμου που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση!

Πιο συγκεκριμένα απηύθυνε το ακόλουθο μήνυμα προς τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δήμου:

«Συγχαρητήρια! Η επιτυχία σας είναι αποτέλεσμα κόπου, επιμονής, πειθαρχίας και αφοσίωσης. Είναι η ανταμοιβή μιας πολύχρονης προσπάθειας που αξίζει να τη χαρείτε. Μπροστά σας ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο γεμάτο γνώσεις, εμπειρίες, προκλήσεις και όμορφες στιγμές. Σας εύχομαι να αξιοποιήσετε κάθε ευκαιρία, να κυνηγήσετε τα όνειρα σας και να πορευτείτε με αυτοπεποίθηση και δημιουργικότητα.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν, όμως και στις οικογένειές σας που στάθηκαν δίπλα σας με αγάπη και υπομονή, καθώς και στους εκπαιδευτικούς σας, οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά σε αυτή τη διαδρομή.

Θέλω, όμως, να απευθυνθώ ιδιαίτερα και σε όσους δεν είδαν σήμερα το αποτέλεσμα που επιθυμούσαν. Σήμερα μπορεί να νιώθετε απογοήτευση, όμως σας διαβεβαιώνω ότι αυτό το αποτέλεσμα, δεν καθορίζει την αξία ενός ανθρώπου ούτε και ορίζει το μέλλον του. Η ζωή προσφέρει περισσότερες από μία ευκαιρίες και πολλές διαφορετικές διαδρομές προς την επιτυχία. Εκείνο που πραγματικά μετρά είναι να συνεχίσετε να πιστεύετε στον εαυτό σας, να μη χάσετε το κουράγιο σας και να συνεχίσετε να διεκδικείτε τους στόχους σας.

Ως Δήμος Μινώα Πεδιάδας πιστεύουμε βαθιά στη νέα γενιά και στις δυνατότητές της γι' αυτό θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα σας, στηρίζοντας κάθε προσπάθεια που ανοίγει δρόμους γνώσης, δημιουργίας και προόδου.

Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία, δύναμη, αισιοδοξία, μια όμορφη φοιτητική ζωή και να μη σταματήσετε ποτέ να ονειρεύεστε και να αγωνίζεστε για όσα πραγματικά θέλετε να πετύχετε στη ζωή σας».

Συγχαρητήριο μήνυμα του Δημάρχου Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη προς τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης απευθύνει το ακόλουθο συγχαρητήριο μήνυμα:

«…Με ιδιαίτερη χαρά εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στις μαθήτριες και στους μαθητές των σχολικών μονάδων του Δήμου Πλατανιά, καθώς και σε όλους τους νέους και τις νέες της χώρας μας, που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Η σημερινή επιτυχία αποτελεί την επιβράβευση των κόπων, της επιμονής και της αφοσίωσής σας σε έναν απαιτητικό αγώνα. Εύχομαι από καρδιάς η νέα αυτή πορεία να είναι δημιουργική και γεμάτη γνώσεις, εμπειρίες και ευκαιρίες, ώστε να πραγματοποιήσετε τα όνειρα και τις φιλοδοξίες σας.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στους γονείς και στις οικογένειές σας, που στάθηκαν δίπλα σας με αγάπη, υπομονή και στήριξη, καθώς και στους εκπαιδευτικούς σας, οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην προσπάθεια και την επιτυχία σας.

Στους μαθητές και τις μαθήτριες που δεν πέτυχαν το αποτέλεσμα που επιθυμούσαν, θέλω να απευθύνω ένα ιδιαίτερο μήνυμα: οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό, αλλά δεν καθορίζουν ούτε την αξία ούτε το μέλλον κανενός. Η ζωή προσφέρει πολλές ευκαιρίες και διαφορετικές διαδρομές. Με πίστη στις δυνατότητές σας, επιμονή και αισιοδοξία, μπορείτε να συνεχίσετε να διεκδικείτε τους στόχους και τα όνειρά σας.

Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία, πρόοδο και κάθε επιτυχία στη νέα πορεία που ανοίγεται μπροστά σας…»

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