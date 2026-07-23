ΕΕΤΑΑ: Στα 2,5 δισ. ευρώ η «μαύρη τρύπα» στη χρηματοδότηση των Δήμων

Σοκάρει το μέγεθος της υποχρηματοδότησης των Δήμων όπως αυτό καταγράφεται από σχετική μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης από την οποία προκύπτει ότι λείπουν 2,5 δις. από τα λειτουργικά έξοδα των Δήμων.

Το «καυτό» αυτό θέμα συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλα τα στοιχεία της μελέτης που πραγματοποίησε για λογαριασμό της η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, η οποία αποτυπώνει με συγκεκριμένους αριθμούς την κατάσταση της οικονομικής ασφυξίας που υφίστανται οι υποχρηματοδοτούμενοι δήμοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το λειτουργικό κόστος των δήμων για το 2025 ανήλθε στα 5,35 δισ. ευρώ, ποσό που ξεπερνά την χρηματοδότηση των δήμων από του Κεντρικού Αυτοτελείς Πόρους κατά 2,5 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά στο σύνολο των δαπανών απαιτούνται για τη λειτουργία των υπηρεσιών που παρέχουν οι δήμοι στους πολίτες. Τα χρήματα αυτά αφορούν το κόστος των κοινωνικών δομών, των σχολικών μονάδων, των αθλητικών και πολιτιστικών



εγκαταστάσεων, των δράσεων πολιτικής προστασίας και όλων των υποστηρικτικών λειτουργιών των ΟΤΑ.

Η χρηματοδότηση των δήμων για το 2025 δεν ξεπέρασε τα 2,9 δισ. ευρώ, και σύμφωνα με τη μελέτη η συνολική χρηματοδοτική απόκλιση του κόστους των Δήμων ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισ. ευρώ. Από αυτά πάνω από 1,3 δισ. ευρώ ετησίως αφορούν στην κάλυψη του λειτουργικού κόστους, ενώ για την βελτίωση και συντήρηση υποδομών υπερβαίνει τα υπολειπόμενα ανέρχονται στο ποσό των 1,2 δισ. ευρώ.

Η απόκλιση αυτή, τεκμηριώνει και με αριθμούς ότι η υποχρηματοδότηση των δήμων δεν είναι θεωρητικό μέγεθος, και αποτυπώνει τα τεράστια οικονομικά βάρη που σηκώνουν οι δήμοι, για τη συντήρηση των υποδομών τους, τη λειτουργία των σχολείων, την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, την κάλυψη των αναγκών πολιτικής προστασίας, την υλοποίηση των απαιτήσεων ψηφιακού μετασχηματισμού και πάνω από όλα την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Η έρευνα της ΕΕΤΑΑ τεκμηριώνει συγκροτημένα ότι οι Δήμοι έχουν επιβαρυνθεί τα τελευταία χρόνια με νέες αρμοδιότητες στους τομείς της πολιτικής προστασίας, της κοινωνικής πολιτικής, της ψηφιακής διακυβέρνησης, της κυβερνοασφάλειας, του εσωτερικού ελέγχου, της διαχείρισης κινδύνων και της εφαρμογής νέων κανονιστικών υποχρεώσεων, χωρίς να έχει διασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδοτική κάλυψη.

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