Η Άρσεναλ ανακοίνωσε τον Τζόλη: «Θέλω χρόνο να το συνειδητοποιήσω, είμαι περήφανος που θα είμαι μέλος αυτής της ομάδας»

Ο Χρήστος Τζόλης είναι παίκτης της Άρσεναλ, καθιστώντας την, ως την πιο ακριβή εξερχόμενη μεταγραφή στηνιστορία της βελγικής Pro League, αλλά και Έλληνα παίκτη.

Η Άρσεναλ έχει πληρώσει τουλάχιστον 40 εκατομμύρια ευρώ για τον Έλληνα διεθνή εξτρέμ, καθιστώντας τον την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματός. Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε ο Σαρλ Ντε Κετελάερε, ο οποίος έφυγε από την Κλαμπ Μπριζ για τη Μίλαν έναντι 37,5 εκατομμυρίων ευρώ το 2022.

«Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να συνειδητοποιήσω, νομίζω!» είπε. «Είναι απολύτως εκπληκτικό να υπογράφω για έναν τόσο μεγάλο σύλλογο, τους πρωταθλητές Αγγλίας. Είμαι πολύ περήφανος που θα είμαι μέλος αυτής της ομάδας για την επόμενη σεζόν. Όταν ο μάνατζέρ μου έλεγε ότι ίσως ήταν μια πιθανότητα, ήμουν ήδη ενθουσιασμένος. Μετά άρχισε να γίνεται πιο σοβαρό και τώρα είμαι εδώ.



Είχα μια ωραία συζήτηση με τον Μίκελ Αρτέτα. Ήταν περίπου μία ώρα. Μιλήσαμε για τα πάντα, για τον σύλλογο, για τον εαυτό μου, για τα σχέδιά του, για μένα φυσικά, για την ομάδα. Ήταν μόνο θετικά πράγματα», τόνισε ο Έλληνας διεθνής επιθετικός.

«Είμαι άμεσος παίκτης, επιλέγω γκολ ή ασίστ. Αυτή είναι η άποψή μου ως επιθετικός, ως εξτρέμ. Πάντα...πεινάω να σκοράρω ή να δώσω την τελευταία πάσα στους συμπαίκτες μου. Και μπορώ να πω ότι δουλεύω σκληρά για την ομάδα, επίσης και στο αμυντικό κομμάτι», πρόσθεσε.

Ο Τζόλης επιστρέφει στην Premier League, έχοντας παίξει για τη Νόριτς τη σεζόν 2021/22. Μάλιστα, το ντεμπούτο του στη διοργάνωση έγινε στο Emirates Stadium, καθώς καθώς η Άρσεναλ κατέγραψε την πρώτη νίκη της σεζόν απέναντι στα «Καναρίνια» τον Σεπτέμβριο του 2021.



Ήταν μόλις 19 ετών όταν εντάχθηκε στη Νόριτς από τον ΠΑΟΚ, την πρώτη του μετακόμιση μακριά από την Ελλάδα. Πιστεύει ότι είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένος για το πρωτάθλημά μας τώρα, έχοντας ήδη παίξει σε πέντε διαφορετικές χώρες.

«Μπορώ να πω λίγο πολύ ότι γνωρίζω το επίπεδο της Premier League . Ξέρω ότι είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Φυσικά, είναι διαφορετικό αν παίζεις για τη Νόριτς ή την Άρσεναλ, νομίζω ότι έχεις περισσότερο την μπάλα ως παίκτης της Άρσεναλ. Έτσι επιτιθέμεθα περισσότερο στις άλλες ομάδες. Είναι πολύ σωματικά, το πρωτάθλημα και η ποιότητα είναι πολύ υψηλή, οπότε είμαι προετοιμασμένος γι' αυτό. Επίσης, στο Champions League είναι αρκετά υψηλό, οπότε πιστεύω ότι κάθε παιχνίδι είναι σαν ένα παιχνίδι Champions League εδώ στην Premier League».

Ο Τζόλης έπαιξε 13 φορές στο Champions League πέρυσι - συμπεριλαμβανομένων και των 90 λεπτών στον εντός έδρας αγώνα της Μπριζ εναντίον της Άρσεναλ στη League phase . Έπαιξε επίσης (και έδωσε ασίστ) στην ισοπαλία 3-3 με την Μπαρτσελόνα, έπαιξε εκτός έδρας με την Μπάγερν Μονάχου και σκόραρε στη φάση των νοκ άουτ εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης. Αλλά η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα ήταν αυτή που άφησε τη μεγαλύτερη εντύπωση.

«Μου αρέσει να παρακολουθώ ποδόσφαιρο, ξέρω τα πάντα για την Premier League, ξέρω τα πάντα για την Άρσεναλ», είπε. «Παρακολούθησα τόσα πολλά παιχνίδια φέτος και παίξαμε μεταξύ μας. Ήταν 0-3 στο γήπεδό μας. Μπορώ να πω ότι ήταν η πιο δύσκολη ομάδα εναντίον της οποίας έχω παίξει μέχρι στιγμής. Παίξαμε εναντίον άλλων μεγάλων ομάδων, αλλά εναντίον της Άρσεναλ, είχαμε τις περισσότερες δυσκολίες να δημιουργήσουμε καθαρές ευκαιρίες. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά όχι πολύ καθαρές. Ήταν επίσης πολύ αποτελεσματικοί και σκόραραν τρία καταπληκτικά γκολ εναντίον μας, ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα στο τέλος.»

Τώρα ο Τζόλης ανυπομονεί να γίνει μέλος της Άρσεναλ:



«Αυτό είναι το καλύτερο μέρος όταν παίζεις για μια τόσο μεγάλη ομάδα», τόνισε. «Φυσικά και είναι μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα για να είσαι παίκτης, αλλά νομίζω ότι απλά πρέπει να το απολαμβάνεις.



Θα πρέπει να δουλεύεις σκληρά σε κάθε προπόνηση και μετά πρέπει να το δείχνεις στο γήπεδο. Ανυπομονώ πραγματικά, να δω τα παιδιά, να γνωρίσω όλους στην ομάδα και να παίξουμε όλοι μαζί. Είναι ένα υπέροχο συναίσθημα, ανυπομονώ για το πρώτο μου παιχνίδι», συμπλήρωσε.







Ανυπομονεί επίσης να αποκαλεί το Emirates Stadium σπίτι του, αφού έπαιξε εδώ πριν από πέντε χρόνιαQ



«Είναι πραγματικά απίστευτο που έκανα το ντεμπούτο μου στην Premier League στο Emirates. Το έλεγα αυτό την άλλη μέρα στην οικογένειά μου, ήταν μια υπέροχη ανάμνηση. Ήμουν ερωτευμένος με το γήπεδο. Πάντα έλεγα ότι ήταν ένα από τα καλύτερα γήπεδα που έχω παίξει. Στο τέλος χάσαμε με 1-0, αλλά μου άρεσε πολύ το πρώτο μου παιχνίδι, οπότε θα θυμάμαι πάντα ότι έπαιξα εδώ στο Emirates. Ανυπομονώ να ξαναπαίξω.



Είχα ένα καλό καλοκαίρι. Είχα 27 ημέρες διακοπών, όχι ολόκληρες, δούλεψα επίσης για να είμαι έτοιμος επειδή, όπως σας είπα, άκουσα τις φήμες, οπότε είπα ότι πρέπει να είμαι έτοιμος. Πρέπει να είμαι σε καλή φόρμα και σε φόρμα. Έτσι δούλεψα σκληρά και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στη συνέχεια, έκανα ήδη προετοιμασία με την Μπριζ για δύο εβδομάδες, οπότε είμαι αρκετά έτοιμος για να αρχίσω να ζω εδώ.



Οι στόχοι μου είναι να κερδίσω τίτλους, φυσικά. Νομίζω ότι για όλους ο στόχος είναι εκεί, όσο το δυνατόν περισσότεροι. Και να έχω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο παιχνιδιού με την ομάδα, μετά τα υπόλοιπα θα έρθουν, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό είναι να προσαρμοστώ καλά στην ομάδα, να έχω ένα καλό συναίσθημα, να παίξω όσο το δυνατόν περισσότερο και τότε θα είμαστε πολύ καλοί, πιστεύω.



Είμαι πολύ περήφανος που είμαι μέλος αυτής της καταπληκτικής ομάδας. Ανυπομονώ να συναντήσω όλους στο γήπεδο, στο στάδιο και να σκοράρω το πρώτο μου γκολ στο Emirates».

Ο αθλητικός διευθυντής της Άρσεναλ Αντρέα Μπέρτα δήλωσε:



«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ολοκληρώσουμε την μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη. Ο Χρήστος είναι ένας εξαιρετικά ευέλικτος επιθετικός παίκτης που λειτουργεί φυσικά στα αριστερά, αλλά είναι άνετος στην πρώτη γραμμή. Είναι εξαιρετικός τελειωτής και με τα δύο πόδια, ευδοκιμεί σε στενούς χώρους και διαθέτει απίστευτη τεχνική ικανότητα.



Ο Χρήστος έχει πετύχει εξαιρετικούς αριθμούς όσον αφορά τα γκολ και τις ασίστ τις τελευταίες τρεις σεζόν και είναι ένας παίκτης που θα ανεβάσει το τεχνικό επίπεδο της ομάδας μας, φέρνοντας παράλληλα θετική ενέργεια, ενθουσιασμό και ισχυρή νοοτροπία στην ομάδα μας.



Είμαστε βέβαιοι ότι ο Χρήστος θα συμβάλει σημαντικά στον σύλλογό μας και ελπίζουμε ότι οι οπαδοί μας θα απολαύσουν να τον βλέπουν να παίζει με τη φανέλα της Άρσεναλ. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε μαζί αυτό το συναρπαστικό νέο κεφάλαιο».

Η ανακοίνωση:



«Με χαρά ανακοινώνουμε την υπογραφή του Χρήστου Τζόλη με μακροχρόνιο συμβόλαιο.



Ο 24χρονος επιθετικός μας εντάσσεται από την Κλαμπ Μπριζ, όπου πραγματοποίησε 108 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 43 γκολ και δίνοντας 45 ασίστ για την βελγική ομάδα.



Ο Χρήστος ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην πατρίδα του, παίζοντας για τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Μετά από ένα εντυπωσιακό σκορ 20 γκολ σε 27 εμφανίσεις για την ομάδα Under-19 της ομάδας του, ο Έλληνας διεθνής προχώρησε από την ακαδημία για να κάνει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα εναντίον του Ολυμπιακού τον Ιούνιο του 2020. Η πρώτη πλήρης σεζόν του Χρήστου για τον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε με τρόπαια, βοηθώντας την ομάδα του να κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας τον Μάιο του 2021 με πέντε γκολ σε τέσσερις εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.



Μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν, ο Χρήστος υπέγραψε για την τότε ομάδα της Premier League, Νόριτς, όπου άφησε αμέσως το στίγμα του, σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας δύο ασίστ στο ντεμπούτο του σε μια νίκη με 6-0 εναντίον της Μπόρνμουθ στο Carabao Cup τον Αύγουστο του 2021. Πολύτιμες περιόδους δανεισμού τόσο στην Ολλανδία όσο και στη Γερμανία είδαν τον Χρήστο να αγωνίζεται για την Τβέντε και τη Φορτούνα Ντίσελντορφ αντίστοιχα να συνεχίζουν την εξέλιξή του.



Τον Ιούλιο του 2024, ο επιθετικός εντάχθηκε στην Κλαμπ Μπριζ, όπου έγινε βασικό μέλος της ομάδας τους για τις επόμενες δύο σεζόν. Παίζοντας κυρίως ως αριστερός εξτρέμ, ο Χρήστος έγινε πολύ γρήγορα μια σημαντική προσωπικότητα στις εγχώριες και ευρωπαϊκές σεζόν του συλλόγου, κατακτώντας το Κύπελλο Βελγίου το 2025, καθώς και ανακηρύσσοντας τον Παίκτη της Σεζόν στο Βελγικό Pro League. Αυτό ήταν ένα βραβείο που ο Χρήστος απέσπασε και την περασμένη σεζόν, τιμήθηκε με το τρόπαιο σε δύο συνεχόμενες σεζόν, όπου αυτή τη φορά η Κλαμπ Μπριζ σήκωσε τον τίτλο του πρωταθλητή για την σεζόν 2025/26.



Στη διεθνή σκηνή, ο Χρήστος έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε πολλά επίπεδα νέων πριν κάνει το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα τον Οκτώβριο του 2020. Έκτοτε, έχει κάνει 34 εμφανίσεις για τη χώρα του



Ο Χρήστος θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 17 και έχει ήδη ενταχθεί στους νέους συμπαίκτες του στο προπονητικό Κέντρο Sobha Realty για την προετοιμασία.



Όλοι στην Άρσεναλ καλωσορίζουν τον Χρήστο και την οικογένειά του στον σύλλογο.



Η μεταγραφή υπόκειται στην ολοκλήρωση των κανονιστικών διαδικασιών».