Οκτώ αλλαγές σε αναπηρία και στέγαση: Τι προβλέπει ο νέος νόμος του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής

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Οκτώ σημαντικές παρεμβάσεις για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) και τη στεγαστική πολιτική εισάγει ο νέος νόμος του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν τόσο την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία όσο και την αύξηση της διαθέσιμης κοινωνικής κατοικίας μέσω αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, τέσσερις παρεμβάσεις αφορούν την αναπηρία και τέσσερις τη στέγαση, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Οι τέσσερις αλλαγές για τα Άτομα με Αναπηρία

Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Επέκταση του Προσωπικού Βοηθού , με αύξηση του ηλικιακού ορίου από τα 65 στα 67 έτη, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις η συμμετοχή μπορεί να φτάνει έως τα 75 έτη. Σε ορεινούς και νησιωτικούς δήμους επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, να αναλαμβάνουν τον ρόλο συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού.

, με αύξηση του ηλικιακού ορίου από τα 65 στα 67 έτη, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις η συμμετοχή μπορεί να φτάνει έως τα 75 έτη. Σε ορεινούς και νησιωτικούς δήμους επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, να αναλαμβάνουν τον ρόλο συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού. Μόνιμη εφαρμογή της Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης για περίπου 2.000 οικογένειες με παιδιά έως έξι ετών που έχουν αναπηρία ή αναπτυξιακές δυσκολίες.

για περίπου 2.000 οικογένειες με παιδιά έως έξι ετών που έχουν αναπηρία ή αναπτυξιακές δυσκολίες. Δημιουργία προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτών κινητικότητας για άτομα με αναπηρία όρασης μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.

για άτομα με αναπηρία όρασης μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Νέο πρόγραμμα προσβασιμότητας, που επιδοτεί παρεμβάσεις σε κατοικίες και χώρους εργασίας ώστε να γίνουν περισσότερο προσβάσιμοι για άτομα με αναπηρία.

Οι τέσσερις παρεμβάσεις για τη στέγαση

Στο στεγαστικό σκέλος, ο νόμος προβλέπει:

Δημιουργία 2.000 κοινωνικών κατοικιών μέσω της αξιοποίησης ανενεργών στρατοπέδων.

μέσω της αξιοποίησης ανενεργών στρατοπέδων. Επιτάχυνση των διαδικασιών αλλαγής χρήσης γης και κτιρίων για την ανάπτυξη νέων κατοικιών, με απαγόρευση της βραχυχρόνιας μίσθωσης στα συγκεκριμένα ακίνητα.

Διεύρυνση του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης σε τουλάχιστον οκτώ νέες Περιφερειακές Ενότητες και ευκολότερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων.

σε τουλάχιστον οκτώ νέες Περιφερειακές Ενότητες και ευκολότερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Απαλλαγή από τον φόρο μισθωμάτων για ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή για κοινωνική κατοικία.

Αυξάνεται η χρηματοδότηση για τις πολιτικές αναπηρίας

Το υπουργείο επισημαίνει ότι από το 2019 έως το 2026 οι δαπάνες για τα αναπηρικά επιδόματα αυξήθηκαν από 740 εκατ. ευρώ σε 1,25 δισ. ευρώ, ενώ σημαντική ενίσχυση καταγράφεται και στις χρηματοδοτήσεις για κλειστές δομές φιλοξενίας και τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Παράλληλα, προβλέπεται σταθερή ετήσια χρηματοδότηση:

50 εκατ. ευρώ για τον Προσωπικό Βοηθό,

15 εκατ. ευρώ για την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση,

10 εκατ. ευρώ για δράσεις προσβασιμότητας,

10 εκατ. ευρώ για τις Μονάδες Ημιαυτόνομης Διαβίωσης.

Μιχαηλίδου: «Λιγότερα εμπόδια, περισσότερες δυνατότητες»

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι ο νέος νόμος στοχεύει στην ενίσχυση της αυτονομίας των πολιτών και όχι μόνο στη διαχείριση της ευαλωτότητας.

Όπως ανέφερε, οι νέες παρεμβάσεις ενισχύουν την ανεξάρτητη διαβίωση των ΑμεΑ, δημιουργούν περισσότερες επιλογές για προσιτή κατοικία και αξιοποιούν ανενεργές δημόσιες υποδομές προς όφελος της κοινωνίας.

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