«Στο σφυρί» ο οικογενειακός προϋπολογισμός για τη φοιτητική κατοικία: Οι χάρτες των τιμών σε 22 πόλεις

Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σηματοδοτεί κάθε χρόνο την έναρξη μιας νέας ζωής για χιλιάδες νέους ανθρώπους.

Για πολλές ελληνικές οικογένειες, όμως, η επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις συνοδεύεται πλέον από μια δεύτερη, εξίσου απαιτητική διαδικασία: την αναζήτηση οικονομικά προσιτής φοιτητικής κατοικίας.

Το κόστος στέγασης έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν όχι μόνο τον οικογενειακό προϋπολογισμό, αλλά ακόμη και την τελική επιλογή πανεπιστημιακής σχολής. Σε πολλές περιπτώσεις, η οικονομική δυνατότητα μιας οικογένειας καθορίζει εάν ένας νέος θα μπορέσει να σπουδάσει στην πόλη όπου πέτυχε την εισαγωγή του ή θα αναγκαστεί να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις.

Η εικόνα της αγοράς το 2026 αποτυπώνει με σαφήνεια ότι η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να επηρεάζει έντονα τη φοιτητική κατοικία. Τα ζητούμενα μισθώματα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, η προσφορά μικρών κατοικιών συνεχίζει να περιορίζεται, ενώ οι οργανωμένες δημόσιες φοιτητικές εστίες εξακολουθούν να καλύπτουν ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό των πραγματικών αναγκών.

Η εικόνα της αγοράς σε 15 περιοχές της Αθήνας, 7 περιοχές της Θεσσαλονίκης και 21 φοιτητουπόλεις της Περιφέρειας, αναδεικνύει τόσο τις αυξήσεις των ζητούμενων μισθωμάτων όσο και τη δραματική μείωση των οικονομικών επιλογών που έχουν σήμερα οι νέοι φοιτητές και οι οικογένειές τους.

Η αγορά φοιτητικής κατοικίας συνεχίζει να κινείται ανοδικά

Η ελληνική αγορά φοιτητικής κατοικίας διατηρεί και το 2026 τη δυναμική των τελευταίων ετών. Παρότι σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφονται περιορισμένες διορθώσεις στις χαμηλότερες ζητούμενες τιμές, αυτές αφορούν κυρίως μη ανακαινισμένα ακίνητα και δεν μεταβάλλουν τη συνολική εικόνα της αγοράς.

Σε σχέση με το 2025:

Αττική: Μέση αύξηση ζητούμενων μισθωμάτων περίπου 7%.

Μέση αύξηση ζητούμενων μισθωμάτων περίπου 7%. Θεσσαλονίκη: Μέση ετήσια αύξηση περίπου 9%.

Μέση ετήσια αύξηση περίπου 9%. 21 φοιτητουπόλεις της Περιφέρειας: Μέση αύξηση περίπου 7%.

Αναλυτικότερα, στην Αττική:

Κέντρο Αθήνας: +6%

+6% Δυτικά Προάστια: +8%

+8% Νότια Προάστια: +6%

+6% Βόρεια Προάστια: +5%

+5% Πειραιάς: +8%

Η σημαντικότερη αύξηση εξακολουθεί να καταγράφεται στις μικρές κατοικίες, δηλαδή στα διαμερίσματα έως 50 τ.μ., τα οποία αποτελούν τη βασική επιλογή των περισσότερων φοιτητών.

Η συνολική εικόνα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή εάν εξεταστεί σε βάθος χρόνου. Από το 2017 έως σήμερα, η μεσοσταθμική αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων για κατοικίες κατάλληλες για φοιτητές προσεγγίζει πλέον το 70%-75%, γεγονός που αποτυπώνει τη διαρκή ανατίμηση της αγοράς κατοικίας τα τελευταία χρόνια.

Η προσιτή κατοικία γίνεται πλέον είδος προς εξαφάνιση

Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι μόνο οι αυξήσεις των τιμών. Είναι η συνεχής μείωση της διαθεσιμότητας οικονομικών κατοικιών. Σήμερα, στην Αττική, η εύρεση κατοικίας με ζητούμενο μίσθωμα έως 300 ευρώ αποτελεί σχεδόν αδύνατη αποστολή.

Στο κέντρο της Αθήνας, μόλις 0,2% των διαθέσιμων κατοικιών έως 50 τ.μ. μισθώνεται με ενοίκιο έως 300 ευρώ, όταν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 2,89% το 2023. Αντίθετα, το 70,1% των διαθέσιμων κατοικιών ζητά πλέον ενοίκιο άνω των 500 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι επτά στις δέκα διαθέσιμες επιλογές απευθύνονται πλέον σε σημαντικά υψηλότερους προϋπολογισμούς.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και τα Δυτικά Προάστια, όπου μόλις 1,34% των διαθέσιμων κατοικιών βρίσκεται κάτω από τα 300 ευρώ, ενώ περισσότερες από τις μισές (51,67%) ζητούν πλέον ενοίκιο άνω των 500 ευρώ. Στα Νότια Προάστια, η διαθεσιμότητα κατοικιών έως 300 ευρώ είναι πλέον μηδενική, ενώ το 80,1% των διαθέσιμων ακινήτων μισθώνεται με ζητούμενο ενοίκιο άνω των 500 ευρώ. Αντίστοιχα, στα Βόρεια Προάστια το ποσοστό αυτό αγγίζει το 91,04%, γεγονός που καθιστά τις συγκεκριμένες περιοχές πρακτικά απρόσιτες για τον μέσο φοιτητή.

Στον Πειραιά, όπου τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ιδιαίτερα έντονη αναπτυξιακή δυναμική, μόλις 0,29% των διαθέσιμων κατοικιών προσφέρεται με ενοίκιο έως 300 ευρώ, ενώ το 73,39% των διαθέσιμων διαμερισμάτων διατίθεται πλέον με ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500 ευρώ.

Η Θεσσαλονίκη ακολουθεί την ίδια ανοδική πορεία

Η αγορά φοιτητικής κατοικίας στη Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πλέον δυναμικές της χώρας. Η διαχρονικά υψηλή ζήτηση, σε συνδυασμό με τη σημαντική παρουσία βραχυχρόνιων μισθώσεων και την περιορισμένη προσφορά μικρών κατοικιών, διατηρούν τις τιμές των ενοικίων σε υψηλά επίπεδα.

Η μέση αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων για το 2026 διαμορφώνεται περίπου στο 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ ιδιαίτερα περιορισμένη παραμένει η διαθεσιμότητα κατοικιών με ζητούμενο μίσθωμα έως 300 ευρώ. Σήμερα, μόλις 1,61% των διαθέσιμων κατοικιών έως 50 τ.μ. και άνω του 1ου ορόφου προσφέρεται με ζητούμενο μίσθωμα έως 300 ευρώ, όταν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν πολλαπλάσιο πριν από λίγα χρόνια. Αντίθετα, σχεδόν μία στις δύο διαθέσιμες κατοικίες (44,22%) ζητά πλέον ενοίκιο άνω των 500 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική μεταβολή της αγοράς.

Ιδιαίτερα έντονες αυξήσεις καταγράφονται στις περιοχές γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου οι μικρές κατοικίες εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη επιλογή των φοιτητών, αλλά και των νέων εργαζομένων, δημιουργώντας έντονο ανταγωνισμό για τις ίδιες κατοικίες. Παράλληλα, σημαντικό μέρος του διαθέσιμου αποθέματος συνεχίζει να αξιοποιείται μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τη διαθεσιμότητα κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση.

Οι φοιτητουπόλεις της Περιφέρειας ακολουθούν πλέον την ίδια τάση

Η εικόνα δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα στην ελληνική Περιφέρεια. Σε 21 φοιτητουπόλεις καταγράφει μέση ετήσια αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων περίπου 7%, επιβεβαιώνοντας ότι η άνοδος των τιμών δεν αποτελεί πλέον φαινόμενο μόνο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρούνται κυρίως σε πόλεις που συνδυάζουν:

έντονη τουριστική δραστηριότητα,

αυξημένη επενδυτική κινητικότητα,

περιορισμένη οικοδομική ανάπτυξη,

μικρό αριθμό διαθέσιμων μικρών κατοικιών.

Σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφονται μεταξύ άλλων:

στην Πάτρα,

στα Ιωάννινα,

στον Βόλο,

στη Λάρισα,

στην Καλαμάτα,

στα Χανιά,

στο Ρέθυμνο,

στην Κέρκυρα,

στη Ρόδο,

στην Κομοτηνή,

στην Ξάνθη,

στο Ηράκλειο,

αλλά και σε αρκετές ακόμη φοιτητουπόλεις της χώρας.

Παράλληλα, στις τουριστικές περιοχές συνεχίζει να παρατηρείται το φαινόμενο κατά το οποίο αρκετοί φοιτητές καλούνται να εγκαταλείψουν την κατοικία τους πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου, προκειμένου τα ακίνητα να διατεθούν σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη φοιτητική στέγαση.

Γιατί συνεχίζουν να αυξάνονται τα ενοίκια;

Η συνεχής άνοδος των ενοικίων δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα. Αποτελεί το αποτέλεσμα της ταυτόχρονης επίδρασης πολλών εξελίξεων στην αγορά κατοικίας.

1. Η προσφορά μικρών κατοικιών παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη

Οι κατοικίες έως 50 τ.μ., που αποτελούν την κύρια επιλογή των φοιτητών, είναι πλέον δυσεύρετες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ταυτόχρονα, μεγάλο μέρος των διαθέσιμων κατοικιών έχει ανακαινιστεί τα τελευταία χρόνια και απευθύνεται σε υψηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες.

2. Η βραχυχρόνια μίσθωση εξακολουθεί να απορροφά σημαντικό αριθμό κατοικιών

Παρότι η αγορά εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης, χιλιάδες κατοικίες εξακολουθούν να αξιοποιούνται μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές αλλά και σε κεντρικές συνοικίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

3. Οι μονογονεϊκές οικογένειες αυξάνονται

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά τη ζήτηση είναι η συνεχής αύξηση των μονογονεϊκών νοικοκυριών.

Η δημιουργία περισσότερων μικρών νοικοκυριών αυξάνει τη συνολική ζήτηση κατοικιών προς μίσθωση, ασκώντας επιπλέον πίεση στην αγορά.

4. Η ιδιοκατοίκηση γίνεται ολοένα δυσκολότερη

Η συνεχής αύξηση των τιμών πώλησης των κατοικιών, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης και την περιορισμένη δυνατότητα αποταμίευσης, καθιστούν ολοένα δυσκολότερη την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Ως αποτέλεσμα, ολοένα και περισσότεροι πολίτες παραμένουν στην αγορά ενοικίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας περαιτέρω τη ζήτηση.

Με άλλα λόγια, στην αγορά κατοικίας δεν αναζητούν πλέον κατοικία μόνο οι φοιτητές, αλλά και νέοι εργαζόμενοι, νέα ζευγάρια, μονογονεϊκές οικογένειες και πολίτες που αδυνατούν να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία. Η πίεση αυτή μεταφέρεται αναπόφευκτα και στη φοιτητική κατοικία.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρώπης στις φοιτητικές εστίες

Εάν υπάρχει ένας δείκτης που αποτυπώνει με απόλυτη σαφήνεια το μέγεθος του προβλήματος της φοιτητικής στέγασης στη χώρα μας, αυτός είναι η διαθεσιμότητα οργανωμένων φοιτητικών εστιών. Σήμερα στην Ελλάδα φοιτούν περίπου 351.000 ενεργοί φοιτητές, εκ των οποίων περισσότεροι από 200.000 σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και, κατά συνέπεια, χρειάζονται κατοικία για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Παρά τη μεγάλη αυτή ανάγκη, το σύνολο των διαθέσιμων κλινών στις δημόσιες και ιδιωτικές φοιτητικές εστίες ανέρχεται σήμερα σε μόλις 9.200. Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό. Οι διαθέσιμες εστίες μπορούν να καλύψουν:

μόλις το 4,6% των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους,

ή μόλις το 2,6% του συνόλου των φοιτητών της χώρας.

Τα στοιχεία αυτά κατατάσσουν την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την οργανωμένη δημόσια φοιτητική στέγαση.

Σύγκριση με την Ευρώπη

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Η εικόνα αυτή αποδεικνύει ότι η χώρα μας διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά οργανωμένης φοιτητικής στέγασης στην Ευρώπη, γεγονός που μεταφέρει σχεδόν αποκλειστικά το βάρος της στέγασης στην ιδιωτική αγορά κατοικίας και, τελικά, στις ίδιες τις οικογένειες των φοιτητών.

Οι νέες φοιτητικές εστίες αποτελούν σημαντική εξέλιξη, αλλά δεν αρκούν

Τα τελευταία χρόνια έχουν δρομολογηθεί σημαντικές επενδύσεις για την κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), οι οποίες αναμένεται να προσθέσουν περίπου 8.600 νέες κλίνες στο υφιστάμενο απόθεμα. Πρόκειται αναμφίβολα για μία ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία, η οποία αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τη διαθεσιμότητα οργανωμένης φοιτητικής στέγασης στη χώρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έως σήμερα πορεία των διαγωνιστικών διαδικασιών, οι νέες εστίες εκτιμάται ότι θα παραδοθούν προς χρήση εντός του 2029. Μέχρι τότε, η αγορά θα εξακολουθήσει να λειτουργεί με τις σημερινές δομικές ελλείψεις, γεγονός που σημαίνει ότι οι περισσότεροι φοιτητές θα συνεχίσουν να αναζητούν κατοικία στην ιδιωτική αγορά, ασκώντας ισχυρές πιέσεις τόσο στη διαθεσιμότητα όσο και στις ζητούμενες τιμές μίσθωσης.

Ακόμη όμως και μετά την ολοκλήρωση των νέων έργων, η συνολική δυναμικότητα των φοιτητικών εστιών θα διαμορφωθεί περίπου στις 17.800 κλίνες. Με δεδομένο ότι περισσότεροι από 200.000 φοιτητές σπουδάζουν εκτός του τόπου κατοικίας τους, καθίσταται σαφές ότι ούτε η νέα αυτή δυναμικότητα θα μπορέσει να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες της χώρας.

Η ενίσχυση των φοιτητικών εστιών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του προβλήματος, δεν αποτελεί όμως από μόνη της επαρκή λύση.

Το πραγματικό κόστος σπουδών δεν είναι μόνο το ενοίκιο

Η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται συνήθως στο ύψος του ενοικίου. Στην πραγματικότητα, όμως, το συνολικό κόστος διαβίωσης ενός φοιτητή είναι σημαντικά μεγαλύτερο.

Μία οικογένεια που συντηρεί δεύτερη κατοικία καλείται να καλύψει:

το μηνιαίο ενοίκιο,

τα κοινόχρηστα,

τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος,

την ύδρευση,

τη θέρμανση,

τη σύνδεση στο διαδίκτυο,

τις βασικές δαπάνες εξοπλισμού και συντήρησης της κατοικίας,

καθώς και το συνολικό κόστος διαβίωσης του παιδιού.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για πραγματικές και αναπόφευκτες δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την ολοκλήρωση των σπουδών, καμία από αυτές δεν αναγνωρίζεται φορολογικά ως έξοδο της οικογένειας.

Στην πράξη, χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά συντηρούν μια δεύτερη κατοικία για τέσσερα ή και περισσότερα χρόνια, χωρίς η συγκεκριμένη οικονομική επιβάρυνση να αντιμετωπίζεται ως εκπαιδευτική ή οικογενειακή δαπάνη. Αποτέλεσμα είναι η πραγματική αγοραστική δύναμη των οικογενειών να μειώνεται σημαντικά, χωρίς αυτό να αποτυπώνεται στη φορολογική τους εικόνα.

Οι προοπτικές για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά

Η αγορά δείχνει ότι δύσκολα θα επιστρέψουμε στα επίπεδα ενοικίων που γνωρίζαμε πριν από μία δεκαετία. Όσο η προσφορά κατοικιών παραμένει περιορισμένη και η ζήτηση συνεχίζει να ενισχύεται, οι ζητούμενες τιμές θα εξακολουθήσουν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα.

Είναι πιθανό, μετά το τέλος της θερινής τουριστικής περιόδου, να καταγραφούν περιορισμένες διορθώσεις, κυρίως:

σε μη ανακαινισμένα διαμερίσματα,

αλλά και σε κατοικίες που έχουν ήδη φθάσει στο ανώτατο επίπεδο ζητούμενων τιμών και παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα αδιάθετες στην αγορά.

Αντίθετα, στα πλήρως ανακαινισμένα, ενεργειακά αναβαθμισμένα και επιπλωμένα διαμερίσματα δεν αναμένεται ουσιαστική αποκλιμάκωση των ενοικίων, καθώς η ζήτηση εξακολουθεί να υπερβαίνει σημαντικά την προσφορά.

Η φοιτητική κατοικία αποτελεί πλέον έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς δείκτες της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα. Η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να περιοριστεί αποκλειστικά στην κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών. Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στεγαστικής πολιτικής που θα αυξήσει την προσφορά κατοικιών, θα δημιουργήσει κίνητρα για τη μακροχρόνια μίσθωση και θα στηρίξει ουσιαστικά τις οικογένειες που επωμίζονται το υψηλό κόστος στέγασης των παιδιών τους.

Διαφορετικά, το κόστος κατοικίας θα συνεχίσει να αποτελεί όχι μόνο οικονομικό βάρος, αλλά και παράγοντα που επηρεάζει τις εκπαιδευτικές επιλογές και τις ευκαιρίες των νέων ανθρώπων.

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ΠΗΓΗ: ethnos.gr

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