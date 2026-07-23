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ΚΟΣΜΟΣ

Φλέγεται και η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν δύο σαουδαραβικά τάνκερ – Φωτιά στο «Encelia»

χούθι
clock 08:07 | 23/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέα ένταση καταγράφεται στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων, κλιμακώνοντας περαιτέρω την κρίση σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς ενέργειας στον κόσμο.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Χούθι ανέφεραν ότι στόχευσαν τα δεξαμενόπλοια Layla (IMO 9336098) και Encelia (IMO 9240172), τα οποία φέρουν σημαία Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της οργάνωσης, τα δύο πλοία «παραβίασαν τον αποκλεισμό στην Ερυθρά Θάλασσα» και δέχθηκαν επίθεση με πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους.

Επιβεβαιώνεται φωτιά στο «Encelia»

Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι το Encelia υπέστη ζημιές κατά τη διέλευσή του από την Ερυθρά Θάλασσα.

Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, επικαλούμενο αξιωματούχο της Γενικής Αρχής Μεταφορών, το πλοίο χτυπήθηκε ενώ έπλεε στην περιοχή, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στην πλώρη του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Αντίθετα, οι σαουδαραβικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής σχολιάσει τους ισχυρισμούς των Χούθι για επίθεση και στο δεύτερο δεξαμενόπλοιο, το Layla.

Αναφορά και από τη UKMTO

Παράλληλα, η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO) γνωστοποίησε ότι δεξαμενόπλοιο επλήγη από «άγνωστο βλήμα» ενώ έπλεε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της πόλης Αλ Σουκάικ στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της UKMTO, το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο πλοίο, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα ή περιβαλλοντική ρύπανση. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό.

Κλιμακώνεται η πίεση στην Ερυθρά Θάλασσα

Η επίθεση έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των Χούθι ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό σε σαουδαραβικά πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα, διευρύνοντας τις απειλές τους κατά της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Οι ισχυρισμοί των Χούθι για την επίθεση στο Layla δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τις συνθήκες υπό τις οποίες επλήγη το πλοίο.

12η νύχτα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν – Ένταση και στα Στενά του Ορμούζ

Εν τω μεταξύ η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε νέα σειρά επιθέσεων στις 22:30 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), στοχεύοντας δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επλήγησαν ναυτικές στρατιωτικές δυνατότητες, αποθήκες πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, παράκτιοι σταθμοί επιτήρησης και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Παράλληλα, η CENTCOM ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό του Ιράν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον αριθμό ή τις ακριβείς τοποθεσίες των στόχων.

Από την πλευρά τους οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι ένα πετρελαιοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από έκρηξη, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει – όπως ισχυρίζονται – μια ναρκοθετημένη διαδρομή νότια των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, ακόμη δύο δεξαμενόπλοια εγκατέλειψαν την προσπάθεια διέλευσης και επέστρεψαν.

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