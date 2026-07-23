Conference League: Για το θετικό αποτέλεσμα απόψε ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία κόντρα στην Πάκσι

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (23/7-21:00, ΣΚΑΪ) στην Ουγγαρία την Πάκσι για τον 2ο προκριματικό του UEFA Conference League και θέλει να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση του στον τρίτο γύρο.

Βέβαιος ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να ανταποκριθεί και στα δύο παιχνίδια με την ουγγρική Πάκσι εμφανίστηκε ο τεχνικός των «πράσινων», Τζέικομπ Νίστρουπ.

«Σε οποιαδήποτε διοργάνωση κι αν συμμετέχουμε, ο στόχος μας είναι να προχωράμε βήμα-βήμα και να προκρινόμαστε. Αύριο αντιμετωπίζουμε την Πάκσι. Θέλουμε να κερδίσουμε και τα δύο ματς», σχολίασε ο προπονητής της αθηναϊκής ομάδας.

Στο μυαλό του Δανού υπάρχει ένα δίλημμα και αυτό αφορά στον παρτενέρ του Στέφαν Ντε Φράι στο κέντρο της άμυνας. Τη θέση διεκδικούν ο Γιώργος Κάτρης και ο Αχμέντ Τουμπά, με την απόφαση να λαμβάνεται από τον Νίστρουπ την τελευταία στιγμή.

Υπενθυμίζεται πως ο Αλγερινός ήταν αυτός που είχε πάρει φανέλα βασικού δίπλα στον Ολλανδό, στο φιλικό της περασμένης εβδομάδας στη Βιέννη κόντρα στη Ραπίντ.

Από εκεί και πέρα, κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Πένια, στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Κυριακόπουλος και στο δεξί ο Τσάπρας. Το δίδυμο μπροστά τους θα απαρτίζεται από τους Τσέριν και Καμαρά. Σε ρόλο δεκαριού θα βρίσκεται ο Γιάγκουσιτς, στο ένα φτερό της επίθεσης ο Αντίνο, στο άλλο ο Ζαρουρί και στην κορυφή ο Τεττέη.

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