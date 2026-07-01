Καρχαρίες στην Ελλάδα: Οι 6 περιοχές με τη συχνότερη παρουσία

Η παρουσία καρχαριών στα ελληνικά ύδατα καταγράφεται τα τελευταία χρόνια με μεγαλύτερη συχνότητα, σύμφωνα με δεδομένα και αναφορές από θαλάσσιες παρατηρήσεις που αποτυπώνουν τη γεωγραφική τους κατανομή σε Ιόνιο και Αιγαίο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το sharkisingreece.blogspot.com, το φαινόμενο, που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν σπάνιο κοντά στις ελληνικές ακτές, εμφανίζει αυξητική τάση στη Μεσόγειο, με περισσότερες θεάσεις να καταγράφονται το τελευταίο διάστημα σε παράκτιες περιοχές της χώρας.

Ενδεικτικά, τον Μάιο αναφέρθηκαν περιστατικά εμφάνισης καρχαριών στην Κόρινθο, στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης και σε θαλάσσιες περιοχές της Βοιωτίας, γεγονός που ενισχύει την εικόνα της ευρύτερης παρουσίας τους.

Τα είδη καρχαριών που εντοπίζονται στις ελληνικές θάλασσες

Στις ελληνικές θάλασσες εντοπίζονται συγκεκριμένα είδη, με πιο συχνά τον καρχαρία μάκο, τον γαλάζιο καρχαρία – που κάνει πιο αισθητή την παρουσία του κυρίως τους ανοιξιάτικους μήνες – καθώς και τον εξαβράγχιο, ο οποίος απαντάται σε μεγαλύτερα βάθη. Παράλληλα καταγράφονται και είδη όπως ο γκριζογαλέος και το σκυλόψαρο, τα οποία συναντώνται συχνότερα και ως αλιεύματα.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί μέσω του sharkisingreece.blogspot.com, η παρουσία καρχαριών εντοπίζεται κυρίως στο Ιόνιο Πέλαγος, στον Σαρωνικό Κόλπο, στον Παγασητικό, στη Χαλκιδική, στα Δωδεκάνησα και νότια της Κρήτης.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η καταγραφή τους σε συγκεκριμένες περιοχές δεν αποκλείει την εμφάνισή τους και σε άλλα σημεία της ελληνικής ακτογραμμής.

Δείτε τον χάρτη με τους καρχαρίες στην Ελλάδα: