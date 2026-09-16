Χακάν Φιντάν: Η στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία

Νέα παρέμβαση για τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, μετά το πέρας της επίσκεψής του στο Αζερμπαϊτζάν, επαναφέροντας τις τουρκικές αιτιάσεις περί παραβίασης του καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης.

Ο κ. Φιντάν υποστήριξε ότι η στρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών που, σύμφωνα με την τουρκική θέση, έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, «αποτελεί απειλή» για την Τουρκία. «Φυσικά, έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες για τη στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουν αυτό και το έχουμε μεταφέρει», ανέφερε.

«Η στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, για εμάς αποτελεί απειλή», πρόσθεσε.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ακόμη ότι η Ελλάδα επιχειρεί να κινηθεί «κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων», αναφερόμενος στο καθεστώς συγκεκριμένων ελληνικών νησιών.

«Ένα από τα ζητήματα στα οποία εστιάζουμε περισσότερο την προσοχή μας είναι στα νησιά που υπόκεινται σε διεθνείς συνθήκες ως αποστρατιωτικοποιημένα και όπου αυτό το καθεστώς θα έπρεπε αναμφισβήτητα να διατηρηθεί. Η Ελλάδα επιχειρεί να δράσει κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων», είπε. «Δεν πρόκειται στην πραγματικότητα για μια νέα κατάσταση. Είναι ένα ζήτημα που συνεχίζεται από τη δεκαετία του 1960 και αποτελεί μια σημαντική διάσταση των διασυνδεδεμένων προβλημάτων του Αιγαίου».

Ο κ. Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία έχει θέσει το ζήτημα τόσο μέσω διμερών διαύλων όσο και στο ΝΑΤΟ και στα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ κάλεσε την Ελλάδα να προχωρήσει, όπως υποστήριξε, στην τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες.

«Καλούμε τη γείτονα και σύμμαχό μας Ελλάδα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από τις συνθήκες με πιο ώριμο τρόπο, σύμφωνα με το πνεύμα της συμμαχίας», ανέφερε.

«Η Ελλάδα δεν πρέπει να προσθέσει άλλη μια πρόκληση στις πολυάριθμες προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή μας», δήλωσε. «Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να την βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας».

Καταλήγοντας, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η «θετική ατμόσφαιρα» που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, λέγοντας:

«Πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη θετική ατμόσφαιρα και το πνεύμα που έχουμε πρόσφατα ξεκινήσει για την επίλυση αυτών των ζητημάτων».

Τούρκοι αναλυτές: «Οι Ισραηλινοί ήδη βρίσκονται στα ελληνικά νησιά»

Σε νέα αναφορά στην παρουσία ισραηλινών συστημάτων και προσωπικού στα ελληνικά νησιά προχώρησε ο στρατιωτικός αναλυτής Μετέ Γιαράρ, υποστηρίζοντας ότι Ισραηλινοί ειδικοί βρίσκονται ήδη στην περιοχή και ότι η παρουσία τους μπορεί να επεκταθεί και στο Καστελόριζο.

«Οι Ισραηλινοί έρχονται, εγκαθιστούν, οργανώνουν και θέτουν σε λειτουργία τα συστήματα. Τώρα θα έρθουν και θα βρίσκονται και σε αυτά τα νησιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας πως «πιθανότατα βρίσκονται ήδη εκεί».

Ο ίδιος συνέδεσε την εκτίμησή του με την παρουσία ισραηλινού προσωπικού στην Κύπρο, λέγοντας ότι, κατά την άποψή του, «μπορούμε πλέον να πούμε ότι υπάρχει ισραηλινό προσωπικό και στην περιοχή των νησιών».

Ο Μετέ Γιαράρ υποστήριξε ακόμη ότι πριν από την ανάπτυξη των συστημάτων που συνδέει με την «Ασπίδα του Αχιλλέα», είχαν ήδη μεταφερθεί στα ελληνικά νησιά συστήματα της οικογένειας των περιφερόμενων πυρομαχικών (loitering munitions).

Όπως ανέφερε, πρόκειται για συστήματα με εμβέλεια περίπου 30 χιλιομέτρων, υποστηρίζοντας ότι μπορούν να πλήξουν και σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

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