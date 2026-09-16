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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Επιχείρηση διάσωσης δεκάδων αλλοδαπών - Ανάμεσά τους μία γυναίκα και δύο παιδιά

μεταναστες
clock 08:09 | 16/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στον εντοπισμό και τη διάσωση 36 αλλοδαπών, νότια των Καλών Λιμένων, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές τα ξημερώματα της Τετάρτης (16.09).

Συνολικά, πρόκειται για έξι υπηκόους Σουδάν, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα και δύο παιδιά ηλικίας από ενός έως τριών ετών, καθώς και 30 άνδρες υπηκόους Μπαγκλαντές.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπου και φιλοξενούνται, ενώ ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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