Εκδήλωση από την Ιππική Ακαδημία Κρήτης

Μια σημαντική πρωτοβουλία για την ανάδειξη της θεραπευτικής προσφοράς του αλόγου στον άνθρωπο διοργανώνει η Ιππική Ακαδημία Κρήτης με την στήριξη της Περιφέρεια Κρήτης.

Πρόκειται για την επιστημονική και κοινωνική Διημερίδα με θέμα: «Θεραπευτική Ιππασία – Επιστήμη, Εκπαίδευση και Κοινωνική Συμπερίληψη», η οποία θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2026.



Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου, του Δήμου Χερσονήσου και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας.



Η διημερίδα έχει ως στόχο να ενημερώσει για τις επιστημονικές εξελίξεις γύρω από τη θεραπευτική ιππασία, τις εκπαιδευτικές μεθόδους, καθώς και τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει το άλογο ως μέσο για την κοινωνική ενσωμάτωση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι εργασίες της διημερίδας θα χωριστούν σε δύο θεματικές ημέρες:



-Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 (10:00 – 18:00): Οι ομιλίες και οι επιστημονικές εισηγήσεις θα φιλοξενηθούν στο Πολύκεντρο Νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου.



-Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 (09:00 – 13:00): Το πρακτικό μέρος και οι βιωματικές παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της Ιππικής Ακαδημίας Κρήτης.



Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους ενδιαφερόμενους.



Για περισσότερες πληροφορίες:



· Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μαριάννα Γραμματικάκη



· Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6932900855



· Email: [email protected]

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