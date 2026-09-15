«Πάλι σχολείο;» και «Πώς στηρίζουμε τα παιδιά στη σχολική μετάβαση»: Οι πρώτες συναντήσεις των Σχολών Γονέων της Περιφέρειας Κρήτης

Με δύο επίκαιρες διαδικτυακές συναντήσεις ξεκινά ο Β΄ Κύκλος των Σχολών Γονέων της Περιφέρειας Κρήτης, συνεχίζοντας και διευρύνοντας μια επιτυχημένη κοινωνική και εκπαιδευτική δράση που έχει ήδη προσελκύσει περισσότερους από 3.000 συμμετέχοντες.



Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης, οι Σχολές Γονέων συνεχίζονται με ανανεωμένη θεματολογία και δωρεάν δια ζώσης και εξ αποστάσεως συναντήσεις, με στόχο να προσφέρουν στους γονείς έγκυρη ενημέρωση, επιστημονική καθοδήγηση και πρακτικά εργαλεία για τις καθημερινές προκλήσεις της οικογένειας.



Ο νέος κύκλος αναπτύσσεται μέσα από τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου με την επιστημονική επιμέλεια του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.) και του Ομίλου Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης «METANUS».



Η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη, με αφορμή την έναρξη των διαδικτυακών συναντήσεων του νέου κύκλου, δήλωσε:



«Η έναρξη και ουσιαστικά η επανέναρξη των Σχολών Γονέων σηματοδοτεί τη συνέχεια μιας δράσης της Περιφέρειας Κρήτης που έχει ήδη αγκαλιαστεί από γονείς και οικογένειες. Για εμάς, η συνέχιση και η διεύρυνση αυτής της πρωτοβουλίας αποτελεί συνειδητή επιλογή επένδυσης στην πρόληψη, στην παιδεία, στη δια βίου μάθηση και στην ενδυνάμωση της οικογένειας. Θέλουμε οι Σχολές Γονέων να παραμένουν ένας ανοιχτός χώρος έγκυρης ενημέρωσης, επιστημονικής καθοδήγησης και ουσιαστικού διαλόγου, προσβάσιμος σε κάθε γονέα που αναζητά στήριξη απέναντι στις καθημερινές προκλήσεις της ανατροφής των παιδιών».



«Η επανέναρξη του σχολείου και κάθε σχολική μετάβαση αποτελούν σημαντικές στιγμές για τα παιδιά αλλά και για ολόκληρη την οικογένεια. Νέοι ρυθμοί, αλλαγές, προσδοκίες, άγχος και ανασφάλειες μπορεί να συνοδεύουν αυτή την περίοδο. Μέσα από τις δύο πρώτες συναντήσεις επιδιώκουμε να δώσουμε στους γονείς τη γνώση και τα πρακτικά εργαλεία που χρειάζονται για να σταθούν δίπλα στα παιδιά τους με κατανόηση, ψυχραιμία και συνέπεια, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ασφάλειας, εμπιστοσύνης και συναισθηματικής σταθερότητας. Η ουσιαστική συνεργασία οικογένειας και σχολείου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ομαλή προσαρμογή και την ευημερία κάθε παιδιού».



Οι δύο πρώτες εξ αποστάσεως συναντήσεις πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για κάθε οικογένεια, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και την επιστροφή παιδιών και γονέων στη σχολική καθημερινότητα.

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1η Συνάντηση



Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 | 18:00



Εισηγήτρια: Παρασκευή Νικηφόρου



«Σχολική μετάβαση: Η ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη παιδιών και γονέων»



Η πρώτη συνάντηση εστιάζει στη σχολική μετάβαση και στις ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες που αναδύονται για τα παιδιά και τους γονείς κατά την έναρξη μιας νέας σχολικής περιόδου.



Μέσα από την εισήγηση θα αναδειχθεί η σημασία της κατάλληλης υποστήριξης των παιδιών στις αλλαγές που καλούνται να διαχειριστούν, καθώς και ο καθοριστικός ρόλος των γονέων στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ασφάλειας, εμπιστοσύνης και συναισθηματικής σταθερότητας.

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2η Συνάντηση



Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 | 18:00



Εισηγήτρια: Σοφία Πιτσικάκη



«Πάλι σχολείο;»



Η δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση στρέφει το ενδιαφέρον στην επιστροφή στο σχολείο και σε όλα όσα αυτή συνεπάγεται για παιδιά και γονείς.



Η επανένταξη στη σχολική καθημερινότητα, η προσαρμογή στους νέους ρυθμούς και οι μικρές ή μεγαλύτερες προκλήσεις που συνοδεύουν την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα βρεθούν στο επίκεντρο μιας συνάντησης που αφορά άμεσα τη σύγχρονη οικογένεια.



Συνδεθείτε δωρεάν από όπου κι αν βρίσκεστε



Οι δύο συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε γονείς και κηδεμόνες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους.



Ώρα έναρξης: 18:00



Σύνδεσμος διαδικτυακής συμμετοχής:



https://bit.ly/sxoles-gonewn-perifereias-kritis



Η συμμετοχή είναι δωρεάν.



Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες μπορούν επίσης να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στον νέο κύκλο των Σχολών Γονέων μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας:



https://forms.gle/jRkyFgiLtoFXvb8F6



Οι Σχολές Γονέων της Περιφέρειας Κρήτης φιλοδοξούν και στον νέο κύκλο να αποτελέσουν έναν ανοιχτό και ασφαλή χώρο ενημέρωσης, διαλόγου και επιστημονικά τεκμηριωμένης υποστήριξης, φέρνοντας τη γνώση πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της οικογένειας.



Με επίκεντρο τον γονέα, το παιδί και τη συνεργασία οικογένειας και σχολείου, η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα.



Δυναμώνουμε την Οικογένεια... Επενδύουμε στο Μέλλον.

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