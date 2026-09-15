Δήμοι: «Καμπανάκι» για την αποστελέχωση μέσω κινητικότητας - Ζητείται άμεση αναπλήρωση των υπαλλήλων

Σοβαρές λειτουργικές αρρυθμίες προκαλεί στους Δήμους το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας αφού ανοίγει την πόρτα σε δημοτικούς υπαλλήλους να μετακινηθούν σε άλλους Δήμους χωρίς όμως να υπάρχει πρόβλεψη για τα κενά που δημιουργούνται.

Το θέμα αναδεικνύει με παρέμβαση του στο Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων Μανόλης Κοκοσάλης ο οποίος ζητά να υπάρξει ένα δίχτυ προστασίας για τους Δήμους ώστε όταν καταγράφονται απώλειες προσωπικού να υπάρχει η δυνατότητα ευέλικτης αναπλήρωσης για να μην αποδεκατίζονται οι δημοτικές υπηρεσίες και να μπλοκάρει η παραγωγή του δημοτικού έργου.

Ειδικότερα όπως εξηγεί ο Δήμαρχος είναι κρίσιμη η θεσμική δυσλειτουργία του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας η οποία σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νέου Νόμου Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, προκαλεί σοβαρή αποστελέχωση και υπηρεσιακή παράλυση κυρίως στους επαρχιακούς και περιφερειακούς Δήμους της χώρας. Ειδικότερα, οι ισχύουσες διατάξεις επιτρέπουν την κατ' εξαίρεση μετακίνηση, απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων για λόγους υγείας, όχι μόνο



των ιδίων, αλλά και στενών συγγενών τους α ́βαθμού.

Η έγκριση αυτών των μετακινήσεων από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας πραγματοποιείται πλέον χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου, ούτε καν η εξέταση των ελάχιστων ποσοστών κάλυψης των οργανικών θέσεων του φορέα προέλευσης.

Αυτή η οριζόντια εφαρμογή οδηγεί στην πράξη στην ερήμωση των υπηρεσιών, καθώς ο Δήμος χάνει αιφνιδιαστικά εξειδικευμένο προσωπικό χωρίς να έχει τη δυνατότητα να προβάλλει υπηρεσιακές αντιρρήσεις βάσει των πραγματικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

Το αίτημα που διατυπώνεται είναι η τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου, ώστε στις περιπτώσεις μετακίνησης για λόγους υγείας συγγενών α ́βαθμού (και όχι του ιδίου του υπαλλήλου) να απαιτείται υποχρεωτικά η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου, ο οποίος φέρει και την ευθύνη λειτουργίας του φορέα.

Παράλληλα αυτό το οποίο ζητείται είναι η θέσπιση διαδικασίας εξπρές για αναπλήρωση ώστε όταν φεύγει ένας υπάλληλος να ενεργοποιείται αυτόματα μια εξαιρετικά επείγουσα διαδικασία έγκρισης και πρόσληψης νέου προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) αντίστοιχης ειδικότητας.

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