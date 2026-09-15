Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα στοιχεία φέρνουν ανατροπή - Το μηχάνημα «μίλησε»

Ραγδαίες και δραματικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η έρευνα των Αρχών έφερε στο φως νέα στοιχεία που αλλάζουν πλήρως τα δεδομένα. Το κατηγορητήριο για το ζευγάρι των γιατρών αναβαθμίστηκε πλέον σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο , αδίκημα που επισύρει μέχρι και ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Οι δύο κατηγορούμενοι πέρασαν στη 1 το μεσημέρι το κατώφλι του ανακριτή, καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα προκειμένου να εξηγήσουν τα όσα σκοτεινά συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες μέσα στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Το ντοκουμέντο στο «ηλεκτρικό κρεβάτι» και η εγκληματική αδράνεια

Την ώρα που η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών παραδίδει την έκθεσή της, τα ντοκουμέντα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σοκάρουν. Δύο φωτογραφίες, τραβηγμένες από το κινητό της γιατρού στις 14:44 και στις 14:45, απεικονίζουν τον καλλιτέχνη καλωδιωμένο και πλήρως αναίσθητο πάνω στο «ηλεκτρικό κρεβάτι». Φοράει μια κίτρινη κοντομάνικη μπλούζα, το σώμα του καλύπτεται από μια σκούρα πράσινη κουβέρτα και το κεφάλι του γέρνει προς τα δεξιά, με τα μάτια ερμητικά κλειστά.

Αυτό που στοιχειώνει τους αστυνομικούς είναι ότι το δεξί πόδι του τραγουδιστή φαίνεται να αγγίζει το έδαφος, δημιουργώντας το μακάβριο ερώτημα για το αν βρισκόταν καν εν ζωή τη στιγμή των λήψεων. Παράλληλα, ένας στραβός πίνακας ακριβώς από πάνω του, μαρτυρά την άτσαλη και βιαστική κινητικότητα που προηγήθηκε. Αντί οι γιατροί να καλέσουν αμέσως το ΕΚΑΒ βλέποντας τις ενδείξεις ότι ο ασθενής τους «έσβηνε», φαίνεται πως συνέχισαν τη διαδικασία σαν να μη συμβαίνει απολύτως τίποτα.

Τα προειδοποιητικά alarms που αγνοήθηκαν

Σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το τοπίο αρχίζει να ξεκαθαρίζει σχετικά με τον λόγο που διαγράφηκαν οι επίμαχες φωτογραφίες. Ήδη από τις 14:37, λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της διαδικασίας και την τοποθέτηση των φλεβοκαθετήρων, το μηχάνημα εμφάνισε το πρώτο alarm. Η ένδειξη προειδοποιούσε ότι η φλεβική πίεση είχε υπερβεί το ανώτατο όριο, υποδεικνύοντας σοβαρή επιπλοκή, όπως κάποιο τσάκισμα, θρόμβωση ή κλειστό σφιγκτήρα.

Παρά τον συναγερμό, η θεραπεία ξεκίνησε. Επτά λεπτά αργότερα, η γιατρός τράβηξε τις φωτογραφίες του αναίσθητου τραγουδιστή. Στις 15:22 σήμανε το σοβαρότερο alarm, διακόπτοντας την πλασμαφαίρεση, με τις Αρχές να εκτιμούν πως αυτή ήταν η ακριβής στιγμή της ανακοπής καρδιάς. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται πλέον και ο ρόλος του δεύτερου γιατρού, ο οποίος φέρεται να έφυγε από εστιατόριο, να επέστρεψε στο ιατρείο και να ήταν παρών την ώρα της ανακοπής, χωρίς όμως να ειδοποιηθεί εγκαίρως το ΕΚΑΒ.

Η κυνική παραδοχή: «Δεν ζήτησα έγγραφη συγκατάθεση»

Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό κλίμα, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν όσα ισχυρίστηκε η γιατρός στην κατάθεσή της. Όπως παραδέχτηκε η ίδια, ήταν εκείνη που κατηύθυνε τον τραγουδιστή να προχωρήσει στη συγκεκριμένη θεραπεία, παρουσιάζοντάς την ως μια εντελώς ακίνδυνη διαδικασία: «Είπα στον Μαζωνάκη ότι είναι κάτι γρήγορο που απομακρύνει τις ουσίες, χημικές ή τοξικές, είναι η θεραπεία που γίνεται με το μηχάνημα INUS PHERESIS, η οποία είναι καθαρισμός του αίματος. Αυτή η θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις, αντίθετα ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις»

Περιγράφοντας τα πρακτικά στάδια της θεραπείας, η γιατρός ανέφερε πως ο ασθενής ξαπλώνει, ενώ χρειάζονται δύο περιφερειακές φλέβες για την τοποθέτηση βελονών. Ωστόσο, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, προχώρησε σε μια δήλωση που εγείρει τεράστια ερωτηματικά γύρω από τα ιατρικά πρωτόκολλα που (δεν) ακολουθήθηκαν: «Δεν ζήτησα έγγραφη συγκατάθεση διότι αν δεν ήθελε να κάνει αυτή τη θεραπεία δεν θα παρουσιαζόταν».

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