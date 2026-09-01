Κένυα: 22χρονη δημιούργησε ρομποτικό χέρι για κωφούς μαθητές (βίντεο)

Μια 22χρονη επιχειρηματίας από την Κένυα δημιούργησε ένα πρωτοποριακό ρομποτικό χέρι, το οποίο μπορεί να μετατρέπει την ομιλία ενός εκπαιδευτικού σε νοηματική γλώσσα, δίνοντας μια νέα εκπαιδευτική δυνατότητα σε παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής.

Η Norah Kimathi, ιδρύτρια της εταιρείας ZeroBionic, ξεκίνησε την προσπάθεια με στόχο να μπορούν οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές να παρακολουθούν μαθήματα ακόμη και όταν ο εκπαιδευτικός δεν γνωρίζει νοηματική γλώσσα.

Στην Κένυα εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 300.000 παιδιά με προβλήματα ακοής, ωστόσο μόνο ένα μικρό ποσοστό έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση. Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια είναι η απουσία μιας ενιαίας και τυποποιημένης νοηματικής γλώσσας, γεγονός που δυσκολεύει ιδιαίτερα τη διδασκαλία σύνθετων αντικειμένων, όπως τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες.

Από την ομιλία στη νοηματική

Το ρομποτικό χέρι σχεδιάστηκε ώστε να «ακούει» την ομιλία του δασκάλου και να αποδίδει τις λέξεις και τις φράσεις στη νοηματική γλώσσα μέσω κινήσεων.

Σύμφωνα με την Kimathi, η συσκευή παρουσιάζει ακρίβεια περίπου 92% στη μετατροπή της ομιλίας σε νοηματική. Κάθε μονάδα κατασκευάζεται με τεχνολογία 3D printing, χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένα πλαστικά υλικά, ενώ η τιμή της ανέρχεται στα 350 δολάρια.

Η εταιρεία αναφέρει ότι κάθε ρομποτικό χέρι μπορεί να λειτουργήσει για περίπου τρία χρόνια χωρίς ανάγκη συντήρησης. Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 78 μονάδες, με την ομάδα να επιδιώκει πλέον να διευρύνει την εφαρμογή της τεχνολογίας.

Το δύσκολο κομμάτι ήταν η ίδια η νοηματική

Η δημιουργία του ρομποτικού μηχανισμού αποδείχθηκε μόνο η αρχή. Η ομάδα της ZeroBionic βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα: δεν υπήρχε διαθέσιμη ενιαία βάση δεδομένων για την αφρικανική ή την κενυατική νοηματική γλώσσα.

Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές συνεργάστηκαν με κωφούς εκπαιδευτικούς και έμπειρους νοηματιστές, καταγράφοντας τις κινήσεις τους. Για την καταγραφή χρησιμοποιήθηκε ειδική στολή εξοπλισμένη με ηλεκτρόδια, ώστε οι κινήσεις του σώματος και των χεριών να μετατραπούν σε δεδομένα που θα μπορούσε να «μάθει» το σύστημα.

«Κανείς άλλος δεν το είχε κατασκευάσει στην ήπειρο, ξεκινήσαμε από το μηδέν», ανέφερε χαρακτηριστικά η Kimathi από το εργαστήριό της στο Ναϊρόμπι.

Για την ίδια, η προσπάθεια έχει αξία όχι μόνο ως τεχνολογικό εγχείρημα αλλά κυρίως για τον αντίκτυπό της στα παιδιά που μέχρι σήμερα αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην εκπαίδευσή τους.

Επόμενος στόχος ολόκληρος ρομποτικός άνω κορμός

Η ZeroBionic δεν σταματά στο ρομποτικό χέρι. Επόμενος στόχος της ομάδας είναι η ανάπτυξη του Africa One, ενός ρομποτικού άνω κορμού που θα μπορεί να αποδίδει πολύ μεγαλύτερο λεξιλόγιο και ακόμη περισσότερες κινήσεις της νοηματικής γλώσσας.

Η νέα τεχνολογία φιλοδοξεί έτσι να ξεπεράσει τους περιορισμούς μιας συσκευής που βασίζεται αποκλειστικά στην κίνηση του χεριού και να προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια και πληρέστερη επικοινωνία.

Σε μια χώρα όπου χιλιάδες παιδιά με προβλήματα ακοής εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβαση στη γνώση, η προσπάθεια της νεαρής επιχειρηματία δείχνει πώς η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα προς μια πιο συμπεριληπτική εκπαίδευση.

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