Το εύκολο σνακ που θυμίζει πίτσα και γίνεται σε μόλις 15 λεπτά -Ιδανικό για σχολείο και δουλειά

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Όταν χρειάζεστε κάτι γρήγορο για το σχολείο, τη δουλειά ή ένα εύκολο απογευματινό για όλη την οικογένεια, δεν χρειάζεται να καταφύγετε σε έτοιμες λύσεις.

Υπάρχει ένα πανεύκολο σνακ που θυμίζει πίτσα, γίνεται σε λίγα μόλις λεπτά και χρειάζεται απλά υλικά.

Η βάση του είναι το χωριάτικο ψωμί, ενώ η γέμιση συνδυάζει καπνιστή γαλοπούλα, καλαμπόκι και τυριά που λιώνουν στον φούρνο. Το αποτέλεσμα είναι τραγανό απ’ έξω, ζουμερό και γεμάτο λιωμένο τυρί στο εσωτερικό.

Πώς θα φτιάξετε το σνακ σαν πίτσα

Για τη συνταγή θα χρειαστείτε:

10 φέτες χωριάτικο ψωμί,

3 μέτρια αυγά,

μία πρέζα αλάτι,

300 γρ. μείγμα τριμμένων τυριών της αρεσκείας σας,

220 γρ. καπνιστή γαλοπούλα κομμένη σε κυβάκια,

1 μέτριο αυγό,

30 γρ. καλαμπόκι και

σάλτσα πίτσας.

Ξεκινάμε χτυπώντας σε ένα μπολ τα 3 αυγά μαζί με το αλάτι, χρησιμοποιώντας ένα σύρμα μέχρι να ανακατευτούν καλά.

Στη συνέχεια βουτάμε μία-μία τις φέτες χωριάτικου ψωμιού στο αυγό και από τις δύο πλευρές και τις τοποθετούμε σε ταψί που έχουμε στρώσει με λαδόκολλα.

Σε ένα δεύτερο μπολ βάζουμε τα τριμμένα τυριά, την καπνιστή γαλοπούλα κομμένη σε κυβάκια, το καλαμπόκι και το ένα αυγό. Ανακατεύουμε πολύ καλά, ώστε τα υλικά να μοιραστούν ομοιόμορφα.

Αλείφουμε κάθε φέτα ψωμιού με σάλτσα πίτσας και στη συνέχεια μοιράζουμε από πάνω τη γέμιση με τα τυριά, τη γαλοπούλα και το καλαμπόκι.

Τοποθετούμε το ταψί σε προθερμασμένο φούρνο, στον αέρα, στους 200°C και ψήνουμε για περίπου 15-20 λεπτά, μέχρι το τυρί να λιώσει καλά και να πάρει ένα όμορφο ρόδινο χρώμα.

Αφήνουμε το σνακ για λίγα λεπτά να κρυώσει και είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Μπορεί να καταναλωθεί ζεστό, αλλά είναι επίσης μια πρακτική επιλογή για να το πάρουν μαζί τους τα παιδιά στο σχολείο ή οι μεγάλοι στη δουλειά.

Η συγκεκριμένη συνταγή είναι μια εύκολη εναλλακτική της πίτσας, ειδικά όταν θέλετε κάτι γρήγορο χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε ζύμη. Με λίγα υλικά και περίπου 15 λεπτά στον φούρνο, μπορείτε να έχετε ένα χορταστικό σνακ που θα αρέσει σε μικρούς και μεγάλους.

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