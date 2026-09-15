Νταλάρας για Μαζωνάκη: "Ο Γιωργάκης, ο συμπατριώτης μου από την Κοκκινιά έφυγε, καλή του ώρα"

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ο Γιώργος Νταλάρας μίλησε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο, που ήταν αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο.

«Σήμερα ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα συγκίνησης. Είδα με πόσο ενδιαφέρον και αγάπη περιβάλλει ο κόσμος αυτό το παιδί που έφυγε, τον Γιωργάκη, τον συμπατριώτη μου από την Κοκκινιά», είπε ο γνωστός ερμηνευτής.

«Είναι πικρό και είναι και άθλιο το πίσω, και χρειάζεται να μιλήσουμε γι’ αυτό και να το μελετήσουμε. Καλή του ώρα», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Σίντνεϊ Σουίνι: Σάλος με διαφήμιση αθλητικών

Ο αληθινός Batman: Ο Κρίστιαν Μπέιλ έφτιαξε ένα «χωριό» για να μη χωρίζονται αδέλφια