Κρήτη: Το σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου υποδέχεται τους μαθητές με 8 καινοτόμα προγράμματα

Από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου η Οικία–Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα υποδέχεται τους μαθητές όλων των τάξεων με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και βιωματικών δράσεων.

Ταξίδια στον χρόνο και βόλτες στην ιστορική συνοικία της Χαλέπας, ιστορίες μυστηρίου, παραμύθια και παιχνίδια με συναισθήματα, αλλά και έρευνες μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και τη μουσική, παιχνίδια τέχνης και πολιτισμού στα χρόνια του Βενιζέλου συνθέτουν οκτώ διαφορετικά προγράμματα σχεδιασμένα ειδικά για κάθε ηλικία, από το Νηπιαγωγείο έως την Γ΄ Λυκείου.

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Στο φετινό πρόγραμμα εντάσσονται για πρώτη φορά τρία διαφορετικά εργαστήρια Tinkering για μαθητές από ΣΤ΄ Δημοτικού έως Γ΄ Λυκείου, μετά την επιτυχημένη πιλοτική εφαρμογή τους την προηγούμενη σχολική χρονιά. Η πρωτοποριακή μέθοδος Tinkering, με την οποία η ιστορία συνδυάζεται με τις θετικές επιστήμες και τη μηχανική, εφαρμόζεται από το Ίδρυμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε θέματα Νεότερης Ιστορίας σε συνεργασία με το ιταλικό Εθνικό Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Leonardo da Vinci.

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Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 2821056008 και 2821054011 (εσωτ. 125), καθημερινά από 9 π.μ. έως 2 μ.μ. (Βάσω Μπαρμπαγιάννη). Υπεύθυνη Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»: Ρία Μαρκουλάκη, μουσειοπαιδαγωγός.

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