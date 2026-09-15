ΠΑΣΟΚ για επίδομα ανεργίας: Η κυβέρνηση προετοιμάζει μείωση της διάρκειας στους δύο μήνες

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το επίδομα ανεργίας εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι προετοιμάζεται η μείωση του χρόνου καταβολής του στους δύο μήνες.

«Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες», αναφέρει το κόμμα σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η σχετική δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, «ήταν μόνο η αρχή», καθώς ακολούθησε, όπως σημειώνει, «επιδημία ακραίων δηλώσεων» από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στον Μάκη Βορίδη, ο οποίος δήλωσε ότι άποψή του είναι ο «επιπλέον εξορθολογισμός του επιδόματος ανεργίας». Επικαλείται επίσης τη δήλωση του υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη στο Open, σύμφωνα με την οποία «δεν είπε κάτι ο κ. Μαρινάκης που είναι μακριά από την αγορά», καθώς και την τοποθέτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου ότι «το επίδομα ανεργίας δεν είναι Άγιο Δισκοπότηρο».

Καταλήγοντας, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «η κρυφή ατζέντα αποκαλύφθηκε» και σημειώνει πως η συμφωνία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου «δείχνει τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης απέναντι στον κόσμο της εργασίας».

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