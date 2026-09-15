Στη Θεσσαλονίκη η UEFA αποφάσισε τις έδρες των ευρωπαϊκών τελικών έως το 2029

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Στη Θεσσαλονίκη συνεδρίασε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, λαμβάνοντας σημαντικές αποφάσεις για τις έδρες διεξαγωγής των τελικών των κορυφαίων ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων για τα επόμενα χρόνια.

Οι αποφάσεις αφορούν τους τελικούς του UEFA Champions League, του UEFA Women’s Champions League, του UEFA Europa League και του UEFA Conference League, καθώς και τους επόμενους τελικούς του UEFA Super Cup και του UEFA Futsal Champions League.

Οι έδρες των τελικών

Στο Champions League, ο τελικός του 2028 θα διεξαχθεί στο Munich Football Arena του Μονάχου, ενώ έναν χρόνο αργότερα, το 2029, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση θα επιστρέψει στο Camp Nou της Βαρκελώνης.

Στο Women’s Champions League, ο τελικός του 2028 θα φιλοξενηθεί στο Parc Olympic Lyonnais στη Λυών-Ντεσινέ, ενώ το 2029 η διοργάνωση θα μεταφερθεί στο National Stadium of Wales στο Κάρντιφ.

Για το Europa League, η UEFA επέλεξε το National Arena του Βουκουρεστίου για τον τελικό του 2028 και το National Stadium Serbia του Βελιγραδίου για τον τελικό του 2029.

Στο Conference League, ο τελικός του 2028 θα διεξαχθεί στο Juventus Stadium του Τορίνο, ενώ το 2029 σειρά θα πάρει η Puskás Aréna της Βουδαπέστης.

Παράλληλα, γνωστές έγιναν και οι έδρες των επόμενων τελικών του UEFA Super Cup. Το 2027 η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στη Johan Cruyff ArenA του Άμστερνταμ και το 2028 στην Astana Arena της Αστάνα.

Τέλος, ο τελικός του UEFA Futsal Champions League του 2027 θα διεξαχθεί στην Biel/Bienne Arena της Ελβετίας.

Αλλαγές και στο Nations League

Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA ενέκρινε επίσης προσαρμογές στο σύστημα ανόδου και υποβιβασμού του UEFA Nations League για την έκδοση 2026-27.

Οι αλλαγές κρίθηκαν απαραίτητες ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο format της διοργάνωσης, το οποίο εγκρίθηκε τον Μάιο του 2026.

Βάσει του νέου concept, από την έκδοση 2028-29 το UEFA Nations League θα αποτελείται από τρεις λίγκες αντί για τέσσερις, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στη δομή της διοργάνωσης.

Στο Μπέλφαστ η επόμενη συνεδρίαση

Η επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA θα πραγματοποιηθεί στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, στις 7 Δεκεμβρίου.

Η συνεδρίαση θα γίνει μία ημέρα μετά την κλήρωση της προκριματικής φάσης του UEFA EURO 2028, η οποία θα διεξαχθεί επίσης στο Μπέλφαστ.

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