ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ έχουν μπει τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες, καθώς οι ελεγκτικές αρχές εντείνουν τους ελέγχους για τον εντοπισμό περιπτώσεων όπου η ξένη ταξινόμηση χρησιμοποιείται για την αποφυγή φόρων, τελών και τεκμηρίων.

Οι έλεγχοι δεν αφορούν, φυσικά, όλα τα οχήματα με ξένες πινακίδες. Ένα αυτοκίνητο από τη Βουλγαρία, τη Γερμανία ή άλλη χώρα μπορεί να κυκλοφορεί νόμιμα στην Ελλάδα, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Το βασικό κριτήριο είναι η πραγματική κατοικία του χρήστη. Πρόβλημα προκύπτει όταν ένα όχημα εμφανίζεται ως αυτοκίνητο κατοίκου εξωτερικού, αλλά στην πράξη χρησιμοποιείται μόνιμα στην Ελλάδα από πρόσωπο που έχει εδώ τη συνήθη κατοικία του.

Οι 229 δεσμεύσεις

Χαρακτηριστική ήταν η επιχείρηση «Supercars» της ΑΑΔΕ τον Απρίλιο του 2026, κατά την οποία δεσμεύτηκαν 229 πολυτελή αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 10 εκατ. ευρώ.

Για τον εντοπισμό των οχημάτων αξιοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, δεδομένα από διόδια και τελωνεία, καθώς και ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης κινδύνου.







Πότε είναι νόμιμη η κυκλοφορία αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες

Η κυκλοφορία αυτοκινήτου με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Βασικό κριτήριο είναι η συνήθης κατοικία του οδηγού να βρίσκεται στο εξωτερικό, με διαμονή εκεί για τουλάχιστον 183 ημέρες τον χρόνο.

Το όχημα μπορεί να χρησιμοποιείται για ιδιωτικούς σκοπούς και να παραμένει στην Ελλάδα έως έξι μήνες μέσα σε ένα δωδεκάμηνο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί παράταση έως 15 ημέρες.

Υπάρχουν, ωστόσο, ειδικές κατηγορίες που μπορούν να χρησιμοποιούν αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες, όπως Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό για τουλάχιστον έξι μήνες τον χρόνο, άτομα που βρίσκονται προσωρινά στην Ελλάδα για εργασία ή ειδίκευση, καθώς και ορισμένες περιπτώσεις συζύγων κατοίκων εξωτερικού.

Σε περίπτωση υπέρβασης του επιτρεπόμενου χρόνου ή παράνομης χρήσης από κάτοικο Ελλάδας, προβλέπονται πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν έως και τις 10.000 ευρώ, ενώ μπορεί να επιβληθούν φόροι και δασμοί και να υπάρξει ακόμη και κατάσχεση του οχήματος.

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