Συναγερμός στο Ριάντ - Εξέδωσε προειδοποιήσεις για «πιθανό κίνδυνο» σε Τζέντα, Μέκκα και Ταΐφ

Η Σαουδική Αραβία εξέδωσε την Τρίτη (15/9) προειδοποιήσεις για πιθανές επιθέσεις σε περιοχές στα δυτικά της χώρας και συγκεκριμένα για την ιερή πόλη της Μέκκας και τις επαρχίες της Τζέντα και της Ταΐφ.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε μέσω της Εθνικής Πλατφόρμας Έγκαιρης Προειδοποίησης για Καταστάσεις Εκτάκτων Αναγκών, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας και προέτρεπε τους κατοίκους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μετακινηθούν αμέσως στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος, κατά προτίμηση μέσα σε κτήριο ή σε δωμάτιο και μακριά από παράθυρα και να παραμείνουν εκεί έως ότου περάσει ο κίνδυνος.

Η Πολιτική Άμυνα συμβούλεψε επίσης τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από ανοιχτούς χώρους, παράθυρα, μπαλκόνια και στέγες, ενώ όσοι βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους κλήθηκαν να εισέλθουν στο πλησιέστερο κτήριο ή να καταφύγουν πίσω από κάποιο σταθερό εμπόδιο.

Οι οδηγοί που έλαβαν την ειδοποίηση κλήθηκαν να σταματήσουν το όχημά τους μακριά από γέφυρες και πολυώροφα κτήρια, ενώ οι πολίτες κλήθηκαν επίσης να αποφύγουν τις συγκεντρώσεις και τις επικίνδυνες περιοχές και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που διαβιβάζονται μέσω των επίσημων καναλιών.

Οι Αρχές δεν διευκρίνισαν τη φύση του πιθανού κινδύνου.

Οι προειδοποιήσεις, άρθηκαν γρήγορα, σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα.

Εκδόθηκαν εν μέσω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρτών Χούθι και μια μέρα αφότου μια σειρά επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και drones που εκτοξεύθηκαν από την Υεμένη, προκάλεσαν τον τραυματισμό 13 ατόμων στο νότιο τμήμα του βασιλείου.

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