Μαγειρεμένο φαγητό στο ψυγείο: Πόσες μέρες διατηρείται με ασφάλεια

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Το ψυγείο είναι ο καλύτερος σύμμαχος για να διατηρούμε τα μαγειρεμένα φαγητά και να αποφεύγουμε τη σπατάλη τροφίμων.

Όμως, το γεγονός ότι ένα φαγητό βρίσκεται στο ψυγείο δεν σημαίνει ότι παραμένει ασφαλές για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

Το πόσες ημέρες αντέχει το μαγειρεμένο φαγητό στο ψυγείο εξαρτάται από το είδος της τροφής, τον τρόπο μαγειρέματος, αλλά και από το πόσο γρήγορα ψύχθηκε και αποθηκεύτηκε σωστά.

Ορισμένα τρόφιμα χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή, καθώς μπορεί να ευνοήσουν την ανάπτυξη βακτηρίων ή τοξινών.

Τύποι μαγειρεμένου φαγητού και αντοχή στο ψυγείο

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η αντοχή μιας τροφής στο ψυγείο βασίζεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η ασφαλής προετοιμασία, η σωστή αποθήκευση και το είδος του τροφίμου.

Ενδεικτικά, ορισμένα τρόφιμα είναι πιο επιρρεπή στη φιλοξενία παθογόνων όπως βακτήρια ή τοξίνες, γεγονός που τα καθιστά επικίνδυνα.

Επίσης, μια λεπτομέρεια που δεν σκέφτονται πολλοί αφορά τους συνδυασμούς τροφίμων. Για παράδειγμα, ένα ρύζι με θαλασσινά θα διατηρηθεί μόνο για όσο διάστημα διατηρούνται τα θαλασσινά του, τα οποία αποτελούν τρόφιμο υψηλότερου κινδύνου σε σχέση με το ρύζι.

Φρούτα και λαχανικά

Τα φρούτα δεν συγκαταλέγονται στις τροφές που συναντούμε μαγειρεμένες, ωστόσο, μαζί με τα λαχανικά, έχουν ορισμένες κατευθυντήριες. Σύμφωνα με τη Λίζα Γουάρτενμπεργκ, Διαιτολόγο, όταν αυτές οι τροφές είναι μαγειρεμένες, τα υπολείμματα που αποθηκεύονται σε αεροστεγές δοχείο συνήθως διατηρούνται έως και 3–7 ημέρες στο ψυγείο.

Φρούτα και λαχανικά με υψηλότερη περιεκτικότητα σε νερό, όπως οι ντομάτες, τα αγγούρια και οι φράουλες, χάνουν τη φρεσκάδα τους πιο γρήγορα από αυτά με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νερό, όπως το λάχανο, οι πατάτες και οι μπανάνες. Αυτή η παράμετρος μπορεί να επιταχύνει ή να επιβραδύνει το χρόνο αποθήκευσης των τροφίμων προτού τα καταναλώσετε.

Ζυμαρικά και δημητριακά

Τα μαγειρεμένα ζυμαρικά και τα δημητριακά, όπως το κριθάρι και η κινόα, διατηρούνται έως και 3 ημέρες, όταν αποθηκεύονται σωστά. Ωστόσο, το μαγειρεμένο ρύζι αποτελεί ειδική περίπτωση.

Κι αυτό, γιατί μπορεί να φέρει το βακτήριο Bacillus cereus, το οποίο παράγει τοξίνες που μπορούν να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση. Ως εκ τούτου, αποθηκεύστε και ψύξτε το ρύζι εντός 1 ώρας από το μαγείρεμά του και καταναλώστε το εντός 24 ωρών.

Κρέας και πουλερικά

Ο κιμάς και τα πουλερικά που έχουν μαγειρευτεί στη σωστή θερμοκρασία μπορούν να διατηρηθούν στο ψυγείο για περίπου 1–2 ημέρες, αρκεί να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία ίση ή χαμηλότερη από 5°C.

Άλλα είδη κρέατος και πουλερικών, όπως μπριζόλες, φιλέτα, παϊδάκια και ψητά, διατηρούνται 3–4 ημέρες στο ψυγείο. Εάν τα ξεπαγώσετε πριν τα μαγειρέψετε, φροντίστε να το κάνετε στο ψυγείο — ποτέ πάνω στον πάγκο της κουζίνας. Μετά την απόψυξη, μαγειρέψτε τα εντός 2 ημερών.

Οστρακοειδή, ψάρια και αυγά

Τα αυγά αποτελούν ένα είδος τροφίμου υψηλού κινδύνου, καθώς ενδέχεται να μεταδώσουν το βακτήριο της σαλμονέλας. Τα σκληρά βρασμένα αυγά χωρίς κέλυφος πρέπει να καταναλώνονται εντός 7 ημερών από τη στιγμή που μαγειρεύτηκαν και τοποθετήθηκαν στο ψυγείο.

Τα οστρακοειδή και τα ψάρια είναι ευαίσθητα, καθώς μπορεί να φιλοξενούν πολλά παθογόνα ή τοξίνες, όπως η ισταμίνη, που μπορεί να σας προκαλέσουν αδιαθεσία. Καταναλώστε τα υπολείμματα που περιέχουν θαλασσινά εντός 3 ημερών.

Οι σούπες και τα μαγειρευτά, με ή χωρίς κρέας ή ψάρι, διατηρούνται γενικά για 3–4 ημέρες στο ψυγείο.

Γλυκά

Τα επιδόρπια και τα γλυκά συνήθως διατηρούνται για περίπου 3–4 ημέρες στο ψυγείο.

Γεύματα στο σπίτι vs. γεύματα εκτός σπιτιού

Όταν μιλάμε για φαγητό από κάποιο κατάστημα εστίασης απαιτείται αρκετή προσοχή, καθώς δεν γνωρίζουμε πάντοτε πόσο φρέσκα ήταν τα συστατικά πριν από τη χρήση τους.

Γενικά, συστήνεται η κατανάλωση αυτών των τροφών νωρίτερα από το αντίστοιχο διάστημα των 3-4 ημερών που απαιτείται για τροφές μαγειρεμένες στο σπίτι.

Ωστόσο, εάν το γεύμα που έχει απομείνει περιέχει ωμά συστατικά, όπως ωμό ψάρι ή λαχανικά, καταναλώστε το εντός 24 ωρών.

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