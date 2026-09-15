Κρήτη: Κλείνουν συμβολικά τα ΚΥΔ – Στον «αέρα» οι αγροτικές ενισχύσεις

Σε συμβολικό κλείσιμο των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) προχωρούν στην Κρήτη, με σύνθημα «κλείνουμε για να ανοίξουμε», διαμαρτυρόμενα για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει στο ΟΣΔΕ 2026.

Στις 12:00, στον χώρο της ΕΑΣΗ, εκπρόσωποι των ΚΥΔ θα παραχωρήσουν ενημέρωση στους εκπροσώπους του Τύπου, παρουσιάζοντας τα προβλήματα της πλατφόρμας, καθώς και τις θεσμικές εκκρεμότητες που, όπως υποστηρίζουν, έχουν προκύψει μετά τις τελευταίες αποφάσεις της ΑΑΔΕ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η πορεία των αγροτικών ενισχύσεων, καθώς εκφράζονται ανησυχίες για την προκαταβολή και τις πληρωμές έως το τέλος του έτους.

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