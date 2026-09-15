Ηράκλειο: Σοκάρει η παραβατικότητα ανηλίκων - Έσπασαν ρεζερβουάρ αυτοκινήτου και το γέμισαν πέτρες

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Μια οργισμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των περιστατικών που επιβεβαιώνουν ότι η παραβατικότητα των ανηλίκων έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στον χώρο στάθμευσης κέντρου εκδηλώσεων όπου ο κατγγέλων εργαζόταν, αναδεικνύει το μέγεθος του θράσους και της ανεξέλεγκτης δράσης νεαρών ατόμων.

Σύμφωνα με την καταγγελία, μια ομάδα ανηλίκων, ηλικίας περίπου 12 έως 15 ετών, βανδάλισε το αυτοκίνητό του. Αφού έσπασαν το εξωτερικό πορτάκι του καυσίμου και αφαίρεσαν την τάπα, τοποθέτησαν πέτρες στο σημείο εισόδου της βενζίνης.

Από καθαρή τύχη και χάρη στα συστήματα ασφαλείας του οχήματος, οι πέτρες δεν προχώρησαν στο εσωτερικό του ρεζερβουάρ, γεγονός που θα προκαλούσε ολοκληρωτική και πανάκριβη καταστροφή στον κινητήρα.

Το γεγονός ότι το περιστατικό συνέβη σε προχωρημένη ώρα, με τα παιδιά να κυκλοφορούν «αδέσποτα» –όπως χαρακτηριστικά αναφέρει– έξω από το μαγαζί, γεννά σοβαρά ερωτήματα:

Πού βρίσκονται οι γονείς; Η παντελής έλλειψη επίβλεψης μετατρέπει παιδιά γυμνασίου σε εν δυνάμει δράστες σοβαρών δολιοφθορών.

Για τους νεαρούς δράστες, η καταστροφή της περιουσίας ενός εργαζόμενου ανθρώπου αντιμετωπίστηκε ως «παιχνίδι» ή ως μια μορφή νυχτερινής διασκέδασης.

Το αίσθημα ατιμωρησίας: Η σιγουριά ότι δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις αποθρασύνει αυτές τις ομάδες, οι οποίες, όπως σημειώνει ο παθών, είναι σχεδόν βέβαιο ότι έδρασαν με τον ίδιο τρόπο και σε άλλα σταθμευμένα οχήματα της περιοχής.

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Αποτελεί τον καθρέφτη μιας κοινωνικής πραγματικότητας όπου η βία και ο βανδαλισμός μεταξύ των εφήβων τείνουν να γίνουν καθημερινότητα.

Όταν ένας άνθρωπος πηγαίνει για το μεροκάματο και καταλήγει να τρέμει για το αν θα βρει το αυτοκίνητό του ακέραιο, είναι σαφές ότι τα καμπανάκια κινδύνου έχουν χτυπήσει προ πολλού.

Η αυστηροποίηση των ελέγχων, η απόδοση ευθυνών στους κηδεμόνες και η ουσιαστική αστυνόμευση γύρω από χώρους νυχτερινής διασκέδασης δεν είναι πλέον ζήτημα επιλογής, αλλά άμεσης ανάγκης.

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