Η «Οδύσσεια» αναδείχτηκε η πιο εμπορική ταινία στην ιστορία της Universal

Αφού οδήγησε το box office σε νέα ύψη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν αναδείχθηκε ως η πιο κερδοφόρα ταινία όλων των εποχών για τη Universal. Κατά την ένατη εβδομάδα προβολής της στις αίθουσες, προσπέρασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 1,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε σημειώσει το «Jurassic World» το 2015.







Σύμφωνα με το The Wrap, το νέο επίτευγμα για το στούντιο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από εισπρακτικά ρεκόρ της ταινίας. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει το μεγαλύτερο άνοιγμα στην καριέρα του Νόλαν, ξεπερνώντας το «The Dark Knight Rises» που κατείχε την κορυφαία θέση όλων των εποχών για ταινία με σήμανση R-rated αλλά και ο τίτλος της πιο κερδοφόρας παραγωγής στην ιστορία των προβολών Imax.







Η «Οδύσσεια» αποτελεί επίσης την πρώτη ταινία που δεν είναι σίκουελ ή ριμέικ μετά το «Avatar» στις αρχές του 2010 που κατάφερε να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις εκτός της Βόρειας Αμερικής, αποδεικνύοντας την κυριαρχία του Νόλαν ως του πιο δημοφιλούς σκηνοθέτη στον παγκόσμιο κινηματογράφο.

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