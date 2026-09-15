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ΚΡΗΤΗ

Ανέβηκε ξυπόλητος στην κορυφή του Ψηλορείτη, στον Τίμιο Σταυρό (εικόνες)

ξυπόλητος τίμιος σταυρός
clock 08:50 | 15/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ξυπόλητος στην κορυφή του Ψηλορείτη, στον Τίμιο Σταυρό για την εκπλήρωση ενός τάματος, ανέβηκε -για μια ακόμα φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης-Καρατάρης (διακρίνεται στις φωτό με το μαύρο κεφαλομάντηλο) με τον επίσης ξυπόλητο κουμπάρο του και μιά παρέα φίλων από το Ζαρό, όπως γράφει το Διαsosτε τη Μεσαρά

Όπως αναφέρει η μαντινάδα που έγραψε ο ίδιος:

«Ξυπόλητος η στην κορυφή,

χωρίς περίσσα λόγια,

Ήντα να πούνε κι εκεινά

απού δεν έχουν πόδια...». 

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