Ανέβηκε ξυπόλητος στην κορυφή του Ψηλορείτη, στον Τίμιο Σταυρό (εικόνες)

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Ξυπόλητος στην κορυφή του Ψηλορείτη, στον Τίμιο Σταυρό για την εκπλήρωση ενός τάματος, ανέβηκε -για μια ακόμα φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης-Καρατάρης (διακρίνεται στις φωτό με το μαύρο κεφαλομάντηλο) με τον επίσης ξυπόλητο κουμπάρο του και μιά παρέα φίλων από το Ζαρό, όπως γράφει το Διαsosτε τη Μεσαρά.

Όπως αναφέρει η μαντινάδα που έγραψε ο ίδιος:

«Ξυπόλητος η στην κορυφή,



χωρίς περίσσα λόγια,



Ήντα να πούνε κι εκεινά



απού δεν έχουν πόδια...».

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