Ανέβηκε ξυπόλητος στην κορυφή του Ψηλορείτη, στον Τίμιο Σταυρό (εικόνες)

Ξυπόλητος στην κορυφή του Ψηλορείτη, στον Τίμιο Σταυρό για την εκπλήρωση ενός τάματος, ανέβηκε -για μια ακόμα φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης-Καρατάρης (διακρίνεται στις φωτό με το μαύρο κεφαλομάντηλο) με τον επίσης ξυπόλητο κουμπάρο του και μιά παρέα φίλων από το Ζαρό, όπως γράφει το Διαsosτε τη Μεσαρά.
Όπως αναφέρει η μαντινάδα που έγραψε ο ίδιος:
«Ξυπόλητος η στην κορυφή,
χωρίς περίσσα λόγια,
Ήντα να πούνε κι εκεινά
απού δεν έχουν πόδια...».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
"Οδύσσεια" δίχως τέλος σε Γιόφυρο και Ξηροπόταμο: Ανοιχτές τρύπες φρεατίων - Ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας
Κρήτη - μεταναστευτικό: Συνεχίζονται οι έρευνες μετά το ναυάγιο - Νέες αφίξεις τα ξημερώματα
Δομή στους Αθανάτους: Οι κάτοικοι βγαίνουν μπροστά και ζητούν καθαρές απαντήσεις εδώ και τώρα!