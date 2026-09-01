Χερσόνησος: Την Τρίτη τα εγκαίνια της έκθεσης βυζαντινής αγιογραφίας

Ο Δήμος Χερσονήσου, στο πλαίσιο του «3ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», παρουσιάζει την έκθεση Βυζαντινής Αγιογραφίας του αγιογράφου Γεωργίου Θωμακάκη και των μαθητών του, αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία της βυζαντινής παράδοσης και τη σύγχρονη δημιουργική της συνέχεια. Η έκθεση με τίτλο «Βυζαντινές διαδρομές διά Θεού και χειρός» αποτελεί μια ξεχωριστή εικαστική εμπειρία, μέσα από την οποία το κοινό έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την τέχνη της αγιογραφίας και τη βαθιά σύνδεσή της με την Ορθόδοξη παράδοση, την πίστη και τον ελληνικό πολιτισμό.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 19:00, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χερσονήσου «Μενέλαος Παρλαμάς», στην οδό Σπ. Κασσαβέτη 14 (πρώην Ειρηνοδικείο, Λιμ. Χερσονήσου).

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Η έκθεση θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 και θα είναι επισκέψιμη κατά τις ώρες: 10:00 – 13:00 και 18:00 – 20:30. Μέσα από τα έργα του Γεωργίου Θωμακάκη και των μαθητών του, ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε έναν κόσμο γεμάτο φως, χρώματα, συμβολισμούς και πνευματικότητα, γνωρίζοντας από κοντά μια τέχνη που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν μια ιδιαίτερη πολιτιστική εμπειρία, τιμώντας παράλληλα την τέχνη της αγιογραφίας και τους ανθρώπους που συνεχίζουν να υπηρετούν και να μεταλαμπαδεύουν τη βυζαντινή καλλιτεχνική παράδοση.

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