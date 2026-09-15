Δομή στους Αθανάτους: Οι κάτοικοι βγαίνουν μπροστά και ζητούν καθαρές απαντήσεις εδώ και τώρα!

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται το ζήτημα της σχεδιαζόμενης δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, με τη Συντονιστική Επιτροπή των κατοίκων να παρεμβαίνει δυναμικά στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.

Καθώς το χρονοδιάγραμμα των 10 ημερών που έθεσε το Υπουργείο για την εξεύρεση εναλλακτικής λύσης εκπνέει, οι κάτοικοι, αντιμετωπίζοντας την παρατεταμένη έλλειψη επίσημης ενημέρωσης από τον Δήμο και την Περιφέρεια, κατέθεσαν μια σειρά από συγκεκριμένα και αμείλικτα ερωτήματα, ζητώντας καθαρές απαντήσεις και άμεση ανάληψη ευθυνών.

Σύμφωνα με την παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, τέθηκαν από εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων συγκεκριμένα ερωτήματα προς τη Δημοτική Αρχή, για τα οποία αναμένουν σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις.

Η παρέμβαση είχε ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι,

παίρνω τον λόγο εκ μέρους των κατοίκων, γιατί το θέμα που συζητάμε μας αφορά άμεσα και γιατί, μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό, έχει δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση.

Ο Υπουργός ζήτησε από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια να αναζητήσουν εναλλακτική προσωρινή λύση, ενώ στη συνέχεια να ξεκινήσει συζήτηση από μηδενική βάση για την εξεύρεση κατάλληλου χώρου.

Θέλουμε λοιπόν σήμερα μια σαφή και συγκεκριμένη ενημέρωση από τον Δήμο





- Έχει ξεκινήσει η αναζήτηση εναλλακτικού χώρου;



- Έχει γίνει καταγραφή της δημοτικής περιουσίας που θα μπορούσε να εξεταστεί;



- Έχει ζητήσει ο Δήμος από την Περιφέρεια ή άλλους δημόσιους φορείς στοιχεία για διαθέσιμες εκτάσεις;



- Έχει συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί ομάδα εργασίας με τις τεχνικές υπηρεσίες;



- Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών;

Θέλω να είμαι απολύτως σαφής: δεν ερχόμαστε σήμερα να υποδείξουμε εμείς πού θα γίνει οποιαδήποτε δομή. Ζητάμε από τον Δήμο να κάνει αυτό που συμφωνήθηκε: να αναζητήσει και να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις με αντικειμενικά, τεχνικά και νόμιμα κριτήρια.

Και ζητάμε κάτι ακόμη, εξίσου σημαντικό:

Να μην προχωρήσει καμία διαδικασία για τον Σκουλούδη όσο βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η αναζήτηση και όσο δεν έχει ολοκληρωθεί ο απαραίτητος τεχνικός και νομικός έλεγχος.

Οι κάτοικοι έχουμε καταθέσει τις θέσεις και τις προτάσεις μας. Τώρα θέλουμε να γνωρίζουμε τι κάνει ο Δήμος στην πράξη.

Δεν ζητάμε γενικές διαβεβαιώσεις.

Ζητάμε ενέργειες, χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένες απαντήσεις.

Και επειδή το ζήτημα αφορά την πόλη, την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και την περιουσία των κατοίκων, θεωρούμε αυτονόητο ότι η Δημοτική Αρχή θα μας ενημερώνει με πλήρη διαφάνεια για κάθε επόμενο βήμα.

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