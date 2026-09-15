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Ηράκλειο: Κινητοποίηση εκπαιδευτικών - Παράσταση διαμαρτυρίας την Τετάρτη στην ΠΔΕ Κρήτης

σχολείο - εκπαιδευτικοί
clock 09:10 | 15/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος», «Φαιστός» και η ΕΛΜΕ Ηρακλείου οργανώνουν, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00, Παράσταση Διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης (Λεωφόρος Ικάρου, 9). Για το λόγο αυτό κηρύττουμε διευκολυντική στάση εργασίας, από τις 14:00 μμ έως στις 16:00 μμ.

Η Κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, όσο κι αν πασχίζουν να παρουσιάσουν μια ψεύτικη εικόνα κανονικότητας ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, είναι βαριά εκτεθειμένοι σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και εργαζόμενους-γονείς.

Τα κενά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου ξεπερνούν τα 550, οι εξώσεις σε νηπιαγωγεία συνεχίζονται χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικές, μακρόπνοες και βιώσιμες λύσεις, η αυταρχική εγκύκλιος για την υποχρεωτική ανάθεση των πρωινών τμημάτων ανατρέπει τις αποφάσεις Συλλόγων Διδασκόντων. Παράλληλα, οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι, ενώ η κοροϊδία συνεχίζεται από την Κυβέρνηση που υπόσχεται επίδομα Χριστουγέννων από το …2027!



Επιπλέον, οι πρόσθετες δυσκολίες της διαβίωσης για τους/τις αναπληρωτές/τριες συναδέλφους/φισσες που δε βρίσκουν σπίτι ή αν βρουν με πολύ υψηλά ενοίκια αποτυπώνουν μια οικονομικά δυσβάσταχτη καθημερινότητα.



Διεκδικούμε:

· Να καλυφθούν όλα τα κενά στη Γενική και Ειδική Αγωγή.

· Να αποσυρθεί η εγκύκλιος για τα Νηπιαγωγεία.

· Αυξήσεις μισθών-επαναφορά 13ου-14ου μισθού

· Σχολική στέγη με σύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές για όλα τα παιδιά.

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