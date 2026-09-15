ΤΡΙ.15 Σεπ 2026 15:41
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

H Βάνα Μπάρμπα για την αποχή της από την τηλεόραση

β
clock 17:00 | 15/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Βάνα Μπάρμπα επέστρεψε στη μικρή οθόνη ύστερα από 15 χρόνια απουσίας και σειρά "Μπλε Ώρες" και αναφέρθηκε στην αποχή της.

«Δεκαπέντε χρόνια απουσίας. Γιατί; Γιατί έγινα μητέρα. Η μητρότητα ήταν ο ρόλος της ζωής μου. Ήταν ο μεγαλύτερος ρόλος. Ξεπερνούσε και το Όσκαρ ακόμα. Η μητρότητα είναι τόσο μεγάλο γιατί μαθαίνεις την αγάπη. Επειδή δεν είχα μια κανονική οικογένεια, ήθελα να μεγαλώσω το παιδί μου και να του δώσω τα πάντα. Την ερωτεύτηκα, όπως κάθε μητέρα. ‘Ημουν εκεί, επάνω της. Και όταν πια είδα ότι η μικρή μου μεγάλωσε και άνοιξε τα φτερά της, ελευθερώθηκα και εγώ για να ανοίξω και τα δικά μου φτερά και να γυρίσω πάλι», εξομολογήθηκε στην εκπομπή Ήρθε και Έδεσε.

Διαβάστε επίσης 

Αντιδράσεις μετά την ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Σίντνεϊ Σουίνι: Σάλος με διαφήμιση αθλητικών

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Βάνα Μπάρμπα υποκριτική
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis