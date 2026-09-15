H Βάνα Μπάρμπα για την αποχή της από την τηλεόραση

Η Βάνα Μπάρμπα επέστρεψε στη μικρή οθόνη ύστερα από 15 χρόνια απουσίας και σειρά "Μπλε Ώρες" και αναφέρθηκε στην αποχή της.

«Δεκαπέντε χρόνια απουσίας. Γιατί; Γιατί έγινα μητέρα. Η μητρότητα ήταν ο ρόλος της ζωής μου. Ήταν ο μεγαλύτερος ρόλος. Ξεπερνούσε και το Όσκαρ ακόμα. Η μητρότητα είναι τόσο μεγάλο γιατί μαθαίνεις την αγάπη. Επειδή δεν είχα μια κανονική οικογένεια, ήθελα να μεγαλώσω το παιδί μου και να του δώσω τα πάντα. Την ερωτεύτηκα, όπως κάθε μητέρα. ‘Ημουν εκεί, επάνω της. Και όταν πια είδα ότι η μικρή μου μεγάλωσε και άνοιξε τα φτερά της, ελευθερώθηκα και εγώ για να ανοίξω και τα δικά μου φτερά και να γυρίσω πάλι», εξομολογήθηκε στην εκπομπή Ήρθε και Έδεσε.

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