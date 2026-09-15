Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Έρχονται τα plug-and-play συστήματα που μειώνουν το ρεύμα έως 30%

Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τα φωτοβολταϊκά πάνελ στα μπαλκόνια, καθώς είναι πλέον θέμα ημερών για να εκδοθεί το σχετικό πλαίσιο.





Ο αρμόδιος υφυπουργός χαρακτηρίζει τα μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα μια τεχνολογία που έχει ήδη αξιοποιηθεί σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία.



Αποκαλύπτει δε, ότι έχει ήδη ληφθεί η σχετική απόφαση και εκκρεμεί η έκδοση υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει αναλυτικά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις.



Όπως αναφέρει, το σχετικό πλαίσιο αναμένεται να εκδοθεί άμεσα, μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ στη συνέχεια θα απαιτηθούν και ορισμένες τεχνικές ρυθμίσεις από τους διαχειριστές.

Πώς θα λειτουργούν



Σύμφωνα με το σχετικό νομοσχέδιο, με τα «φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι» ένα νοικοκυριό μπορεί να εξοικονομήσει ως και 25% της ενέργειας που δαπανά.



Πρόκειται για τη δημιουργία ενός απλού συστήματος, στο οποίο ο πολίτης θα ενημερώνει τον ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς να απαιτείται άδεια εγκατάστασης, εφόσον πληρούνται προϋποθέσεις , η μη μόνιμη στήριξη και η μη επίδραση στην αισθητική του κτιρίου.

Σε τέτοιες εγκαταστάσεις συνήθως απαιτούνται δύο πάνελ, ένας μικρομετατροπέας και μία βάση στήριξης. Είναι έτοιμες συσκευές plug-and-play, οι οποίες παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο και τη διοχετεύουν άμεσα στο σπίτι, απλώς συνδέοντάς τις σε μια πρίζα, χωρίς περίπλοκες διαδικασίες.



Τι πρέπει να προσέξετε



Αυτό που πρέπει να προσέξει ο καταναλωτής είναι πως το φωτοβολταϊκό μπαλκονιού δεν λειτουργεί όπως ένα μεγάλο σύστημα αυτοπαραγωγής με μπαταρία ή συμψηφισμό.



Δεν καλύπτει συνολικά τις ανάγκες του σπιτιού και δεν μηδενίζει τον λογαριασμό. Η βασική τους λειτουργία στηρίζεται στον ταυτοχρονισμό.



Αυτό σημαίνει πως η ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο καταναλώνεται την ίδια στιγμή από τις συσκευές του σπιτιού.





Όσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση τις ώρες μεγάλης ηλιοφάνειας, τόσο μεγαλύτερο το όφελος. Ωστόσο, ο καταναλωτής δεν μπορεί να «κρατήσει» την ενέργεια και να την καταναλώσει το βράδυ ή την επόμενη ημέρα, εκτός και αν το σύστημα του περιλαμβάνει μπαταρία.





Το ετήσιο οικονομικό όφελος υπολογίζεται έως 20-25%, ωστόσο θα πρέπει να γνωρίζει κανείς το κόστος τοποθέτησης για να υπολογίσει με περισσότερη ακρίβεια τον χρόνο απόσβεσης και το πραγματικό όφελος.



Αξίζει να σημειωθεί πως τα φωτοβολταϊκά συστήματα για το μπαλκόνι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά μπορεί φτάσουν ακόμα και τα 1.000 ευρώ.



Σε κάθε περίπτωση, το νέο πλαίσιο του υπουργείου ενέργειας είναι αυτό που θα κρίνει σε ποιες περιπτώσεις τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι είναι μια συμφέρουσα επιλογή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση του βρέφους - Στον ανακριτή η 18χρονη μητέρα του

"Οδύσσεια" δίχως τέλος σε Γιόφυρο και Ξηροπόταμο: Ανοιχτές τρύπες φρεατίων - Ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας

Κρήτη - μεταναστευτικό: Συνεχίζονται οι έρευνες μετά το ναυάγιο - Νέες αφίξεις τα ξημερώματα

Δομή στους Αθανάτους: Οι κάτοικοι βγαίνουν μπροστά και ζητούν καθαρές απαντήσεις εδώ και τώρα!