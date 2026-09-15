Κρήτη: Στο «κόκκινο» το ΟΣΔΕ – Αγωνία για τις αγροτικές επιδοτήσεις, στο Υπουργείο η Περιφέρεια για λύσεις

Τα σοβαρά προβλήματα και οι καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών μέσω της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης, μετά τις αποφάσεις των ΚΥΔ του νησιού να ενημερώσουν τους αρμόδιους φορείς και τους βουλευτές για την κατάσταση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκαν τα τεχνικά και θεσμικά προβλήματα που έχουν προκύψει από τη μετάβαση στη νέα πλατφόρμα My Agro, με τους συμμετέχοντες να ζητούν την άμεση επίλυσή τους ώστε να ολοκληρωθούν οι δηλώσεις και να προχωρήσουν οι πληρωμές των ενισχύσεων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης αναφέρθηκε στη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής, των αδιάθετων σταφυλιών και των χαμηλών τιμών σε ελαιόλαδο και γάλα, τονίζοντας ότι οι καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους παραγωγούς.

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Παράλληλα, τα προβλήματα του ΟΣΔΕ επηρεάζουν και επενδυτικά προγράμματα, όπως τα Σχέδια Βελτίωσης, το πρόγραμμα Νέων Αγροτών και οι Ομάδες Παραγωγών, καθώς η ενεργοποίηση των δηλώσεων αποτελεί προϋπόθεση για την εξέλιξη των σχετικών διαδικασιών και πληρωμών.

Η Περιφέρεια Κρήτης αναμένεται να ζητήσει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων. Την ίδια ώρα, οι εκπρόσωποι των ΚΥΔ θα παραχωρήσουν αύριο, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στις 12:00, συνέντευξη Τύπου στην ΕΑΣΗ, όπου θα παρουσιάσουν αναλυτικά τα προβλήματα και τις επόμενες κινήσεις τους.

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