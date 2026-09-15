Άνοιξε φτερά για τα… σαλόνια της Elite League η Αναγέννηση

Μεγάλες στιγμές ετοιμάζεται να ζήσει η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου που σε λίγες μέρες θα κάνει την παρθενική της εμφάνιση στην Elite League, μια κατηγορία που για μια δεκαετία σχεδόν για την Κρήτη ήταν… απάτητο έδαφος.

Μετά από 4 σερί χρόνια στις εθνικές κατηγορίες (3 στην NL1 και 1 στην NL2), η διοίκηση αποφάσισε ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή να μπει σε εφαρμογή το πλάνο αναβάθμισης της ομάδας, το οποίο και έγινε πραγματικότητα με την εξασφάλιση της wild card.

«Φυσικά και είχαμε σχέδιο. Άλλωστε και πριν δύο χρόνια είχαμε διεκδικήσει την κάρτα. Πιστεύουμε ότι το timing ήταν το κατάλληλο αυτή την περίοδο. Και εκμεταλλευτήκαμε το γεγονός ότι η Κρήτη εδώ και 10 χρόνια δεν είχε παρουσία στην Α2. Άρα ήταν η κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουμε να τη διεκδικήσουμε, ξέροντας ότι είναι μια κατηγορία πολύ πιο δύσκολη από τη Β’ Εθνική σε όλα τα επίπεδα. Αλλά έχουμε αποκτήσει εμπειρία και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο», τονίζει ο πρόεδρος του σωματείου Μανώλης Μαραγκάκης και προσθέτει: «Όσο ανεβαίνουμε επίπεδο, μεγαλώνουν τα κίνητρα των φιλάθλων, του αγωνιστικού τμήματος και των χορηγών και αποκτάμε περισσότερα ερεθίσματα για να γίνουμε μια βιώσιμη ομάδα. Αλλιώς μένεις σε ένα επίπεδο όπως στη Γ’ Εθνική, που εκεί βάζεις άλλους στόχους και έχεις άλλη φιλοσοφία. Θεωρώ ότι το να είσαι ενδιάμεσα, στο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής δηλαδή, δεν σου προσφέρει κάτι ιδιαίτερο, δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα».

Αναφερόμενος στον προγραμματισμό που έχει γίνει και στο χτίσιμο της ομάδας, ο κ. Μαραγκάκης εκφράζει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, δεδομένων των απαιτήσεων που υπάρχουν σε μία ανώτερη κατηγορία:

«Η Elite League έχει αναβαθμιστεί πολύ αλλά είμαστε αισιόδοξοι με τις κινήσεις που κάναμε. Σίγουρα θα δούμε και κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου τις ομάδες, τα ρόστερ, τη δική μας ομάδα και θα κάνουμε και τις αντίστοιχες κινήσεις, ώστε να πετύχουμε το στόχο μας. Το μόνο που με προβληματίζει και με αγχώνει, είναι να έχουμε την υγεία μας. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι κομβικό σημείο. Κι επειδή το έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια, για μένα όλα θα εξαρτηθούν από αυτό. Να είμαστε τυχεροί, να έχουν τα παιδιά την υγεία τους και όλα θα πάνε καλά».

Στην ερώτηση ποιο είναι το ταβάνι της Αναγέννησης, ο πρόεδρος απαντά: «Φέτος ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Όπως κάναμε στη Β΄ Εθνική, αρχικά θέλουμε να καθιερωθούμε και στην Α2. Όταν καθιερώνεσαι αποκτάς εμπειρία, οργανώνεσαι καλύτερα και οι επόμενοι στόχοι έρχονται μόνοι τους. Και ποτέ δε λες ποτέ, γιατί δε ξέρεις τι έρχεται αλλά η φιλοσοφία της ομάδας πρέπει να είναι η ίδια για να μπορείς να είσαι και αξιόπιστος. Και αυτό το έχουμε κερδίσει μέχρι τώρα και πιστεύω ότι μας έδωσε το μεγαλύτερο προβάδισμα για να πάρουμε τη wild card».

Όσο για τον κόσμο που αδημονεί να απολαύσει την αγαπημένη του ομάδα, σε πιο μεγάλες «παραστάσεις», ο ισχυρός άνδρας της Αναγέννησης τονίζει: «Για μια μικρή κοινωνία όπως είναι εδώ ο δήμος μας, το επίτευγμα που είχε γίνει είναι πολύ μεγάλο. Είναι όλοι περήφανοι και ανυπομονούν να ξεκινήσει η αγωνιστική περίοδος. Θεωρώ ότι αυτή η αίσθηση μεταφέρεται σε όλο το νομό. Και είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε κόσμο από όλο το νομό, για να μην πω και από άλλες περιοχές της Κρήτης, σε κάποια παιχνίδια».

Μύρων Παπαδάκης: «Τεράστια πρόκληση για όλους»

Ο Μύρων Παπαδάκης έχει συνδέσει το όνομά του και την προπονητική του καριέρα με την Αναγέννηση, οδηγώντας τη από το Παγκρήτιο πρωτάθλημα μέχρι τα… σαλόνια της Elite League.

Μιλώντας για το νέο ξεκίνημα της ομάδας, έδειξε ότι γνωρίζει πολύ καλά τον βαθμό δυσκολίας: «Είναι μία τεράστια πρόκληση, μία νέα πρόκληση για όλη την ομάδα. Είμαστε μία θεωρητικά εντελώς καινούργια ομάδα, με πολλά νέα πρόσωπα, με παιδιά τα οποία θεωρούμε -και γι’ αυτό τους έχουμε επιλέξει- ότι έχουν ένα έξτρα κίνητρο για την κατηγορία και πιστεύουμε ότι μπορούν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα, τόσο εντός γηπέδου όσο και εκτός γηπέδου.

Σίγουρα οι απαιτήσεις είναι πιο υψηλές και θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στο επίπεδο αυτό της Elite League.

Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από τους ανθρώπους της ομάδας ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το επίπεδο. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Θεωρώ ότι έχουμε όλα τα εφόδια ώστε αυτή την ευκαιρία που μας παρουσιάστηκε, να την αρπάξουμε».

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Οι Αμερικανοί Στιούαρντ και Μπράντλεϊ θα ενισχύσουν φέτος την Αναγέννηση.

Ο Μύρων Παπαδάκης είναι ο συνδετικός κρίκος των ομάδων της Κρήτης με παρουσία στην Α2 αφού ήταν ακόμα παίκτης στην τελευταία παρουσία ομάδας του νησιού στην κατηγορία (Ηράκλειο 2016-17) και φέτος θα οδηγήσει από τον πάγκο την Αναγέννηση.

«Σίγουρα είχε ανάγκη όλο το νησί, μία ομάδα να βρίσκεται στην Elite League. Και αύριο-μεθαύριο μία ομάδα να είναι και στην Α1. Το έχω πει πολλές φορές, ότι αν θέλουμε το κρητικό μπάσκετ να έχει μία ανοδική πορεία και να εξελιχθεί ,πρέπει να υπάρχουν ομάδες σε υψηλές κατηγορίες και όσο πιο ψηλά γίνεται. Σίγουρα οι συνθήκες ώστε να στηθεί μία ομάδα στην Κρήτη σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, είναι πιο δύσκολες. Αλλά νομίζω είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο, βήμα-βήμα, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε και παραπάνω κίνητρα για τους νεαρούς αθλητές, οι οποίοι τα επόμενα χρόνια θεωρητικά θα είναι αυτοί που θα πρέπει να παίξουν σε αυτά τα επίπεδα. Να τους δίνουμε και έξτρα κίνητρο ώστε οι καλοί παίκτες, να μη φεύγουν από το νησί. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη χρονιά όλοι μας σαν μία ευκαιρία να μπορέσουμε να εξελιχθούμε και να δείξουμε ότι αξίζουμε να βρισκόμαστε σε υψηλό επίπεδο. Και σίγουρα νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι».

Αναφερόμενος τέλος στο χτίσιμο της νέας ομάδας της Αναγέννησης και τους στόχους που θα τεθούν στο πρωτάθλημα, ο νεαρός κόουτς τονίζει: «H αλήθεια είναι ότι το χτίσιμο της ομάδας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ειδικά στη μετάβαση σε ένα ανώτερο αγωνιστικό επίπεδο. Δυστυχώς κάποια παιδιά που μας βοήθησαν πολύ για να βρεθούμε εδώ που είμαστε, δεν μπορούσαν να συνεχίσουν για δικούς τους λόγους. Οπότε η ομάδα έχει πάρα πολλά νέα πρόσωπα και θα έχουμε ένα έξτρα βαθμό δυσκολίας. Σίγουρα θα μας πάρει λίγο χρόνο για να μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε την ταυτότητα που θέλουμε και το αγωνιστικό προφίλ.

Αλλά είμαι αισιόδοξος, το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και με σκληρή και καθημερινή δουλειά, θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι καλό.

Σίγουρα ο στόχος, ξεκάθαρα, είναι η ομάδα μας να καθιερωθεί σε αυτό το επίπεδο και να μην ξαναγυρίσουμε πίσω. Οπότε ο βασικός στόχος είναι η παραμονή και ίσως την επόμενη χρονιά να κοιτάξουμε για πιο ψηλά. Προσωπικά ως προπονητής, θέλω όλα τα παιχνίδια να τα βλέπουμε σαν τελικούς και να παλεύουμε για τη νίκη. Και να είμαστε ένας αντίπαλος τον οποίο όλες οι ομάδες τον υπολογίζουν».

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