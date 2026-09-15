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Σε ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία του Δήμου Μαλεβιζίου – Έντονες βροχές αναμένονται σε περιοχές του Δήμου

βροχές
clock 19:27 | 15/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν και περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου από σήμερα το βράδυ μέχρι και τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση αναμένονται ισχυρές βροχές, κατά τόπους καταιγίδες, φαινόμενα που θα είναι έντονα από τις βραδινές ώρες σήμερα μέχρι και το απόγευμα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου.

Οι πολίτες παρακαλούνται:

Να αποφεύγουν τη διέλευση από Ιρλανδικές διαβάσεις είτε πεζή είτε με οχήματα. Οι συγκεκριμένες διαβάσεις μπορεί να είναι επικίνδυνες, ακόμη και αν η στάθμη του νερού φαίνεται χαμηλή.

Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των φαινομένων.

Να απομακρύνουν αντικείμενα αλλά και οχήματα από σημεία όπου σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων μπορεί να παρασυρθούν από ορμητικά νερά. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις περιοχές του Παλαιοκάστρου, της Αγίας Πελαγίας, της Λυγαριάς και του  Μαδέ.

Οδηγίες προστασίας κατά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων στον σύνδεσμο: https://www.civilprotection.gr/el/entona-kairika-fainomena

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