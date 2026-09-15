Ισπανίδα δολοφονήθηκε ενώ βρισκόταν σε πρόγραμμα φοιτητών στο Μεξικό

Την πλήρη διαλεύκανση της δολοφονίας μιας 21χρονης Ισπανίδας φοιτήτριας στο κεντρικό Μεξικό ζήτησε τη Δευτέρα η Μαδρίτη. Η νεαρή έχασε τη ζωή της το Σάββατο στην πολιτεία Μορέλος, με τις μεξικανικές εισαγγελικές αρχές να διερευνούν την υπόθεση με βάση το πρωτόκολλο για γυναικοκτονία.







«Θέλουμε να εξιχνιαστεί αυτή η υπόθεση», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες στον Τύπο, προσθέτοντας ότι οι αρχές βρίσκονται σε επαφή με την οικογένεια της νεαρής.







Η Κλαούντια Τακορόντε, φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο της Γρανάδας, βρισκόταν στο Μεξικό στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών με το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της πολιτείας Μορέλος.







Το πτώμα της εντοπίστηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο Casa de Cultura στην Καουάτλα, στην πολιτεία Μορέλος, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα.







Μεξικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές τους στην αστυνομία, ότι η φοιτήτρια υπέκυψε αφού υπέστη πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι. Βρισκόταν στη Μορέλος για χρονικό διάστημα μικρότερο από έναν μήνα, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της πολιτείας Φερνάντο Μπλουμενκρόν, που διευκρίνισε σε δημοσιογράφους ότι βρισκόταν στο πολιτικό κέντρο για να παρακολουθήσει φεστιβάλ που αφορούσε φαρμακευτικά φυτά.

Η υπουργός Ισότητας της Ισπανίας Άνα Ρεδόνδο τόνισε χθες μέσω X ότι η ανταλλαγή της νέας θα έπρεπε να της προσφέρει «εμπειρία μάθησης και ελευθερίας», προσθέτοντας πως η σεξιστική βία «δεν γνωρίζει σύνορα ούτε ηλικία».







Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακές αρχές παρέχουν υποστήριξη στην έρευνα που διενεργείται.

Σπουδαστές στο μεξικανικό πανεπιστήμιο πήραν μέρος σε σιωπηλή δέηση χθες Δευτέρα και κάλεσαν τις αρχές να εγγυηθούν την απόδοση δικαιοσύνης. Κάποιοι ζήτησαν ακόμη να αυξηθεί η προστασία για τις φοιτήτριες, τονίζοντας άλλες πρόσφατους θανάτους γυναικών στην πολιτεία.







Στη Γρανάδα, το πανεπιστήμιο όπου φοιτούσε καταδίκασε τη δολοφονία και τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της νεαρής. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El País, το πανεπιστήμιο αποφάσισε παράλληλα να ακυρώσει την έλευση τριών φοιτητών που επρόκειτο στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής να σπουδάσουν στη Μορέλος το επόμενο εξάμηνο.

Οι μεξικανικές αρχές δυσκολεύονται εδώ και χρόνια να κάμψουν την έμφυλη βία, που παραμένει σε τρομακτικά υψηλό επίπεδο. Στη Μορέλος καταγράφτηκαν 21 γυναικοκτονίες από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο φέτος, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα· σε όλο το Μεξικό, ο αριθμός των γυναικοκτονιών ανήλθε σε 380 την ίδια περίοδο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σουηδία: Εκλογές για γερά νεύρα - Στο νήμα η επικράτηση της Κεντροαριστεράς

Παρέμβαση Τραμπ για τον πόλεμο: Ζήτησε από το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια