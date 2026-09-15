Διαμαντοπούλου για αποφυλάκιση Κασιδιάρη: «Η Δημοκρατία δεν φοβάται, ούτε είναι αφελής»

Αιχμές κατά των τηλεοπτικών καναλιών που μετέδωσαν απευθείας την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη αφήνει η Άννα Διαμαντοπούλου με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σήμερα, Διεθνής Ημέρα της Δημοκρατίας, αναρωτιέμαι τι ακριβώς εξυπηρετεί η απευθείας τηλεοπτική μετάδοση της εξόδου από τη φυλακή ενός ανθρώπου που καταδικάστηκε για εγκλήματα εναντίον της Δημοκρατίας», γράφει η πρώην υπουργός και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.



«Η μετατροπή της σε τηλεοπτικό γεγονός είναι επιλογή»



Η ίδια σημειώνει με νόημα: «Η αποφυλάκισή του είναι είδηση. Η μετατροπή της σε τηλεοπτικό γεγονός είναι επιλογή» και καταλήγει: «Η Δημοκρατία δεν φοβάται. Αλλά ούτε και αφελής είναι».

Σήμερα, Διεθνής Ημέρα της Δημοκρατίας, αναρωτιέμαι τι ακριβώς εξυπηρετεί η απευθείας τηλεοπτική μετάδοση της εξόδου από τη φυλακή ενός ανθρώπου που καταδικάστηκε για εγκλήματα εναντίον της Δημοκρατίας. Η αποφυλάκισή του είναι είδηση. Η μετατροπή της σε τηλεοπτικό γεγονός είναι επιλογή. Η Δημοκρατία δεν φοβάται. Αλλά ούτε και αφελής είναι. #diamantopoulou — Anna Diamantopoulou (@adiamantopoulou) September 15, 2026

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