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Διαμαντοπούλου για αποφυλάκιση Κασιδιάρη: «Η Δημοκρατία δεν φοβάται, ούτε είναι αφελής»

άννα διαμαντοπούλου
clock 19:32 | 15/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αιχμές κατά των τηλεοπτικών καναλιών που μετέδωσαν απευθείας την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη αφήνει η Άννα Διαμαντοπούλου με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σήμερα, Διεθνής Ημέρα της Δημοκρατίας, αναρωτιέμαι τι ακριβώς εξυπηρετεί η απευθείας τηλεοπτική μετάδοση της εξόδου από τη φυλακή ενός ανθρώπου που καταδικάστηκε για εγκλήματα εναντίον της Δημοκρατίας», γράφει η πρώην υπουργός και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

«Η μετατροπή της σε τηλεοπτικό γεγονός είναι επιλογή»

Η ίδια σημειώνει με νόημα: «Η αποφυλάκισή του είναι είδηση. Η μετατροπή της σε τηλεοπτικό γεγονός είναι επιλογή» και καταλήγει: «Η Δημοκρατία δεν φοβάται. Αλλά ούτε και αφελής είναι».

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Ηλίας Κασιδιάρης Άννα Διαμαντοπούλου.
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