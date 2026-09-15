Κλειστό και την Τετάρτη το φαράγγι της Σαμαριάς

Δεν θα λειτουργήσει για τους επισκέπτες την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου το φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς οι προβλέψεις για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες δεν επιτρέπουν την ασφαλή λειτουργία του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), το φαράγγι θα παραμείνει κλειστό και από τις δύο εισόδους, στο Ξυλόσκαλο και την Αγία Ρουμέλη.

Η απόφαση ελήφθη μετά το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο για την Τετάρτη προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή και καταιγίδες.

Ειδικότερα, το ύψος της βροχής αναμένεται να φτάσει έως τα 29 χιλιοστά στην περιοχή του Ξυλοσκάλου και έως τα 22 χιλιοστά στην Αγία Ρουμέλη. Οι συγκεκριμένες τιμές ξεπερνούν τα εγκεκριμένα όρια που έχει θέσει η Αντιπεριφέρεια Χανίων για την ασφαλή λειτουργία του φαραγγιού.

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