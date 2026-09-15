ΤΡΙ.15 Σεπ 2026 09:19
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Νέοι περιορισμοί στη Διώρυγα του Παναμά

διώρυγαμ, παναμας
clock 12:33 | 15/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Νέους περιορισμούς στην κίνηση των πλοίων ετοιμάζεται να επιβάλει η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία που συνδέεται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο εξακολουθεί να επηρεάζει τη λειτουργία της.

Όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, ο αριθμός των επιτρεπόμενων διελεύσεων αναμένεται να περιοριστεί ακόμη περισσότερο, έπειτα από τα πρώτα μέτρα που εφαρμόστηκαν μέσα στον τρέχοντα μήνα στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο που ενώνει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η αρχή εξήγησε πως προβλέπει πλέον να μειωθεί ο μέγιστος αριθμός των πλοίων που εξασφαλίζουν την άδεια να διασχίσουν τη Διώρυγα σε «κατά μέσον όρο 29,5» το προσεχές οικονομικό έτος της, που τυπικά αρχίζει τον Οκτώβριο, στο σχέδιο προϋπολογισμού που υπέβαλε στο παναμαϊκό κοινοβούλιο.



Η αρχή της Διώρυγας είχε ανακοινώσει μείωση των διελεύσεων στις 36 την ημέρα τον Αύγουστο και στις 34 στις αρχές του μήνα. Από σήμερα, θα υπάρξει περαιτέρω μείωσή τους, στις 32.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σουηδία: Εκλογές για γερά νεύρα - Στο νήμα η επικράτηση της Κεντροαριστεράς

Παρέμβαση Τραμπ για τον πόλεμο: Ζήτησε από το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αύγουστος Διώρυγα Μείωση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis