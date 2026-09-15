Πώς μια γαλλική στρατιωτική διαταγή κατέληξε να "κλείνει" ραντεβού και ...σπίτια!!

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Πόσες φορές έχετε πει τη φράση «Έχω ένα ραντεβού με τον οδοντίατρο και μετά ένα ρομαντικό ραντεβού»; Μάλλον εκατοντάδες.

Έχετε αναρωτηθεί όμως ποτέ τι θα συνέβαινε αν ξαφνικά ξυπνούσε μέσα μας ένας ακραιφνής γλωσσοαμύντορας και αποφασίζαμε να αντικαταστήσουμε αυτή τη γαλλική λέξη-πασπαρτού με τις επίσημες ελληνικές της εναλλακτικές;

Το αποτέλεσμα θα ήταν, αν μη τι άλλο, εξαιρετικά διασκεδαστικό.

Σενάριο 1 - Το ρομαντικό «ραντεβού»

Φανταστείτε τη σκηνή. Στέλνετε μήνυμα στο άτομο που σας ενδιαφέρει και, αντί για το κλασικό «Πάμε για ένα ποτό το Σάββατο;», γράφετε με απόλυτη γλωσσική ακρίβεια: «Θα είχες την ευχαρίστηση να με τιμήσεις σε μια ερωτική συνάντηση ή έστω σε μια συρροή στο μπαράκι της γωνίας;»

Αν δεν φάτε «block» μέσα στα επόμενα τρία δευτερόλεπτα, το pick-up line σας θα μείνει στην ιστορία.

Η λέξη συρροή θυμίζει περισσότερο κίνηση στους δρόμους ή συγκέντρωση διαδηλωτών, αλλά στην καθαρεύουσα ήταν μια από τις επίσημες αποδόσεις. "Ρομαντισμός" στο κόκκινο!

Σενάριο 2 - Στον γιατρό για… «ακρόαση»

Παίρνετε τηλέφωνο στην πνευμονολογική κλινική.«Παρακαλώ, θα ήθελα να κλείσω μια προκαθορισμένη συνάντηση για εξέταση».

Η γραμματέας σας απαντά: «Ο γιατρός δέχεται για ακρόαση στις 5:00».

Ξαφνικά, νιώθετε ότι δεν πάτε να κοιτάξετε τον βήχα σας, αλλά ότι περνάτε από οντισιόν για πρωταγωνιστικό ρόλο σε αρχαία τραγωδία ή ότι σας καλεί ο Βασιλιάς στο παλάτι για να του πείτε τα παράπονά σας.

Η γαλλική διαταγή που έγινε καφές και ποτό

Η ειρωνεία είναι ότι η λέξη rendez-vous στα γαλλικά δεν είχε καμία σχέση με κεράκια, κρασί και ρομαντική μουσική. Ήταν μια καθαρά στρατιωτική διαταγή!

Σημαίνει κυριολεκτικά «παρουσιαστείτε» (rendez-vous / παρουσιάστε τους εαυτούς σας).

Ουσιαστικά, κάθε φορά που λέμε «έχω ραντεβού», χρησιμοποιούμε μια στρατιωτική εντολή για να πάμε να πιούμε ένα χαλαρό καπουτσίνο ή να κάνουμε botox.

Ζήτω το... Ραντεβού!

Ευτυχώς για όλους μας, η ελληνική γλώσσα είναι φιλόξενη. Πήρε το γαλλικό «παρουσιαστείτε», το έκανε άκλιτο ουσιαστικό, του έβαλε μια δόση από ελληνικό φίλτρο και το έκανε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

Οπότε, την επόμενη φορά που θα αργήσετε σε μια συνάντηση, μην πείτε «συγγνώμη για το ραντεβού».

Πείτε: «Με συγχωρείτε, καθυστέρησε η συρροή μου!» – και αφήστε τους άλλους να ψάχνονται.

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