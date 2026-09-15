Ελλάδα – Σουηδία 3-1: Βήμα πρόκρισης στους «16» για την Εθνική βόλει!

Μετά τη Σλοβενία, η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών νίκησε με 3-1 και τη Σουηδία στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του EuroVolley και πλέον είναι ένα βήμα μακριά απ’ την πρόκρισή της στους «16» της διοργάνωσης.



Η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη, έφτασε τους 6 βαθμούς και βρίσκεται στην 4η θέση, έχοντας πλέον τη δυνατότητα, ανάλογα με τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής, να διεκδικήσει ακόμη και τη δεύτερη θέση του ομίλου, εφόσον νικήσει και τη Σλοβακία την Πέμπτη (17/9, 17:00, ΕΡΤ2 SPORTS).

Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 5 άσους, 60 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων ενώ της Σουηδίας από 2 άσους, 51 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων

Τα σετ: 3-1 (25-23, 25-21, 17-25, 25-20) σε 121'

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 12 (9/15 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 4 (2/15 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 60% υπ.-48% άριστες), Μούχλιας Δ. 20 (18/34 επ., 2 μπλοκ), Βουλκίδης 11 (10/15 επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος 1 (1/2 επ.), Ράπτης 15 (14/31 επ., 1 μπλοκ, 45% υπ.-41% άριστες) / Χανδρινός Αρ., (λ, 68% υπ.-45% άριστες), Τζιάβρας (λ), Κασαμπαλής, Χανδρινός Σπ. 1 ((0/1 επ., 1 μπλοκ),Θεοδόσης 1 (1/1 επ.), Μάρκου 8 (5/12 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ).