ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για προσπάθεια του κ. Μαρινάκη να «σκεπάσει επικοινωνιακά» ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, αφορούν την κυβερνητική ατζέντα και τις επιλογές της.

«Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχειρεί, «αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις», να αλλάξει την ατζέντα.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος είναι να επισκιαστεί τόσο η «κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας», την οποία, όπως αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης «ως λαγός αποκάλυψε», όσο και οι ευθύνες της κυβέρνησης για την κατάργηση των ελέγχων στις ιδιωτικές δομές υγείας.

Το ΠΑΣΟΚ κάνει ειδική αναφορά στην επαναφορά των λεγόμενων «ράμπο υγείας», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση, επτά χρόνια μετά, «ομολογεί το τραγικό λάθος της να καταργηθούν» οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που είχαν θεσμοθετηθεί επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και είχαν ως αντικείμενο τον έλεγχο των ιδιωτικών δομών υγείας.

«Μάταιος ο κόπος σας», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ καλεί τον κ. Μαρινάκη και την κυβέρνηση να εξετάσουν, όπως αναφέρει, τις «συμπτώσεις απόψεων» με τον Αλέξη Τσίπρα σε μια σειρά από ζητήματα. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στη διατήρηση του «πάρτι κερδοσκοπίας των funds», στον «νόμο Κατρούγκαλου», στην επιμονή στα «θηριώδη υπερπλεονάσματα από τη φορολογική αφαίμαξη της μεσαίας τάξης», αλλά και στις επιθέσεις, όπως υποστηρίζει, στους θεσμούς και τις ανεξάρτητες αρχές.

«Τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα: το ΠΑΣΟΚ», υπογραμμίζει το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ κλείνοντας την ανακοίνωσή του.

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