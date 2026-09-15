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Ηράκλειο: Η εκδήλωση του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων για το μέλλον της τρίτης ηλικίας

ηλικιωμένοι - χέρια
clock 17:09 | 15/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Π.Ε. Ηρακλείου διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση με τίτλο «ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ - Από τα σημερινά προβλήματα στις λύσεις του αύριο» την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026  στις 7:00 μ.μ. στην  Πειραματική Σκηνή του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι ομιλητές, όπως ο Αλέξανδρος Καλλέργης, η Κατερίνα Μιχελή και ο Χρήστος Λιονής, με στόχο την ανάδειξη των προκλήσεων και των λύσεων γύρω από τη φροντίδα και την αξιοπρέπεια της τρίτης ηλικίας.

ΑΦΙΣΑ

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