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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Ανέβηκε στα ενετικά τείχη... με το αυτοκίνητο! (εικόνες)

αυτοκίνητο ενετικά τείχη
clock 10:31 | 15/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τελικά οι Ηρακλειώτες πάνε παντού με το αυτοκίνητο... ακόμα και στα ενετικά τείχη!

Αυτό αποδεικνύεται από τις φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης, ο οποίος ενώ περπατούσε, είδε ένα ΙΧ αυτοκίνητο παρκαρισμένο έξω από το νέο αναψυκτήριο του Δήμου Ηρακλείου.

Μάλιστα ο οδηγός φρόντισε να το παρκάρει κάτω από τα δέντρα για την απαραίτητη σκιά!

ενετικά τείχη αυτοκίνητο

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