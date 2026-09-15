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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Χειροπέδες σε 68χρονο που έφτιαχνε "κανναβέλαιο" στο σπίτι του – Τι βρήκε η αστυνομία

περιπολικό
clock 10:53 | 15/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη σύλληψη ενός 68χρονου ημεδαπού προχώρησαν χθες, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας, κατηγορούμενου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν οργανωμένη έρευνα τις πρωινές ώρες στην οικία του ημεδαπού.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

Έξι (6) δενδρύλλια κάνναβης, εκ των οποίων τα τρία ήταν αποξηραμένα.

Ένα βάζο που περιείχε ελαιόλαδο αναμειγμένο με τμήματα δενδρυλλίου κάνναβης, συνολικού βάρους 800 γραμμαρίων.

Μικροποσότητα κάνναβης.

ΚΑΝΑΒΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση της δράσης του διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

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