Μητρόπολη Ρεθύμνου: Λαμπρός εορτασμός της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού

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Ιεροπρεπώς και σεμνοπρεπώς εορτάστηκε η μεγάλη Δεσποτική εορτή της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κατά το διήμερο 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2026.





Κατά τον Πανηγυρικό Εσπερινό, το απόγευμα της 13ης Σεπτεμβρίου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε στο πανηγυρίζον Ιερό Προσκύνημα του Τιμίου Σταυρού, στον ομώνυμο λόφο της πόλεως Ρεθύμνης, με τη συμμετοχή πλήθους πιστών από ολόκληρο τον Νομό Ρεθύμνης.





Τον Θείο λόγο, κατά προτροπήν του Σεβασμιωτάτου, κήρυξε ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Παπαδάκης, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας και Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως, ο οποίος αναφέρθηκε στη θεολογία του Σταυρού και στη σημασία Του στη ζωή των πιστών.

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Το πρωί της κυριωνύμου ημέρας, 14ης Σεπτεμβρίου 2026, ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Ιερό Προσκύνημα Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού Ρουστίκων, όπου τέθηκε προς προσκύνηση ο Σταυρός του μακαριστού π. Σταύρου Τζαγκαράκη, παρουσία πλήθους χριστιανών από διάφορα μέρη της Μεγαλονήσου Κρήτης.

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Τον Θείο λόγο, κατά προτροπήν του Σεβασμιωτάτου, κήρυξε ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος Σωτήριος, κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.





Παράλληλα, της Ιεράς Πανηγύρεως της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βωσάκου, στον Μυλοπόταμο, προέστη, ως εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Αγκύρας κ. Γρηγόριος, Πρωτοσυγκελλεύων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μεταφέροντας προς όλους την πατριαρχική ευχή και ευλογία.

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